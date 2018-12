Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Darmstadt, Ingolstadt und Regensburg

Nach dem Unentschieden zum Einstand will Jens Keller mit dem FC Ingolstadt mit neuem Selbstvertrauen in sein Heimdebüt starten. "Die Mannschaft hat in Darmstadt gesehen, was sie selbst mit zehn Mann leisten kann. Wir verzeichnen den Punkt als Erfolg», sagte der neue FCI-Trainer vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr).