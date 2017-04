Aue gegen 96 - Tedesco gegen Breitenreiter: Das Duell der Punkte-Könige

Augen schließen, nur mal lauschen. Es hört sich so an, als würde Thomas Tuchel über Fußball reden – dabei spricht in Wahrheit der Trainer von Erzgebirge Aue. Domenico Te¬desco (31) heißt der junge Mann. „Wir müssen mutig spielen, ohne die Deckung zu verlieren“, sagt Tedesco. Der gebürtige Süditaliener, der übersetzt „Deutsch“ heißt, gilt als größtes Trainer-Talent hierzulande. Tedesco war Klassenbester aller Fußball-Lehrer seines Jahrgangs, Note „1“, besser als der Hoffenheimer Julian Super-Nagelsmann.