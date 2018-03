Aues Stürmer Nicky Adler fordert:  "Lass uns Leben retten. Jetzt!"

Der gebürtige Leipziger hat am Freitag in der Messestadt seine Initiative "Sportler retten Leben" vorgestellt. Mit an Bord sind prominente Unterstützer wie Maxi Arnold, Simon Terodde und Marco Rose.

Anzeige

Leipzig. Nicky Adler hat turbulente Tage hinter sich. Der Stürmer des Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue feierte vergangenen Freitag nach neunmonatiger Verletzungspause sein Comeback beim Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Mlada Boleslav (4:4), einen Tag zuvor wurde Adler zum dritten Mal Vater. Noch nicht genug für den gebürtigen Leipziger, denn am Donnerstag startete er seine Initiative "Sportler retten Leben". Das Ziel: die Anzahl der Todesfälle aufgrund eines plötzlichen Herzstillstandes beim Sport zu minimieren.

Sportler Retten Leben - Sei dabei! Mach mit! „Wir wollen 100.000 Sportler in Wiederbelebungsmaßnahmen trainieren“ Mit der Unterstützung von Maximilian Arnold, Clemens Fritz, Marco Rose, Dustin Strahlmeier, David Storl, Alexander Peterson, Simon Terodde, Tobias Werner, Katja Kramarczyk, Patty Schmitz, Frederike Kollegski, Andreas Rojewski, Sven Knipphals, Pascal Kökpe, Christian Tiffert und Louis Samson hat Nicky Adler die Initiative „Sportler Retten Leben“ ins Leben gerufen. Lass uns gemeinsam Leben retten. JETZT! Weitere Informationen erhälst du hier https://bit.ly/2pP7oBq Gepostet von Sportler retten Leben am Donnerstag, 29. März 2018

Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Mitgründer Andreas Schmitz möchte er Menschen für Erste Hilfe sensibilisieren, sie für den Ernstfall vorbereiten. "Es ist sehr erschreckend, wie wenig die Menschen über Erste Hilfe wissen und wie wenig Defibrillatoren es in den Sportvereinen gibt. Ich hätte bis vor einen halbem Jahr nicht gewusst, was beispielsweise bei einem plötzlichen Herzstillstand zu tun ist. Jetzt schon!", sagt Adler, dessen Botschaft lautet: "Jeder kann in nur drei Schritten zum Lebensretter werden. 112 wählen, Herzdruckmassage, Defibrillator holen!"

Kostenfreie Schulungen bei "Roadshow"

Prominente Unterstützer hat die Initiative bereits. Fußballprofis wie Maxi Arnold (VFL Wolfsburg) oder Simon Terrode (1. FC Köln), RB Salzburg-Coach Marco Rose, Kugelstoß-Weltmeister David Storl oder Handballerin Katja Kramarczyk (Bayer Leverkusen) sind nur ein paar Namen von den 17 Profisportlern, mit denen Adler zusammenarbeitet. "Lass uns Leben retten. Jetzt!", ist das Motto der Kampagne, die bundesweit nicht nur Sportler, sondern so viele Menschen wie möglich erreichen soll. Dafür sind mehrere Aktionen geplant. Neben einer Social Media Selfie-Kampagne und einem Online-Kurs wird es eine deutschlandweite "Roadshow" geben, an denen Interessierte in den Maßnahmen der Wiederbelebung kostenfrei geschult werden sollen .

"Wir wollen 100.000 Sportler online und 10.000 Sportler in dem Seminar in den nächsten 12 Monaten trainieren", meint Adler stolz. Ihm und Schmitz sei es "eine Herzensangelegenheit, in der sie viel Zeit investiert haben." Etwas mehr als ein Jahr tüftelten sie an der Initiative, jetzt kann sie endlich starten. Erster Termin ist am 25. April ab 18:00 Uhr in Leipzig, die Anmeldung dafür ist bis zum 7. April möglich. Anton Kämpf

KOMMENTIEREN