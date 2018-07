Auf den Spuren von Miroslav Klose: Hendrik Weydandts Weg aus der Kreisliga zu 96

Die Karriere von Hendrik Weydandt klingt eben auch wie ein Kapitel aus einem Märchen. Weydandt, ein Mathe-Ass und angehender Steuerberater, stürmte 2014 noch in der Kreisliga bei Groß Munzel. Mit seinen 1,95 Metern Körperlänge und seiner Wucht schaffte er es in in die Oberliga zu Germania Egestorf/Langreder. Er schoss die Mannschaft mit zum Aufstieg. Profi-Clubs klopften an, aus der dritten Liga. Aber letztlich ließ sich der sanfte Riese, der auch „Henne“ genannt wird, von 96-Akademie-Chef Michael Tarnat anlocken. Tarnat warf ihm Körner hin, Weydandt könne den nächsten Schritt in der Regionalliga-Reserve bei 96 machen. Der Stürmer biss an. Und nun, nach dem ersten Testspiel Weydandts gegen Fortuna Düsseldorf, darf er mit zu den Profis ins Traininglager. Damit hatte Weydandt so schnell nicht gerechnet.

Parallelen zu Weltmeister Klose

Beim 2:3 im Test schoss Weydandt sein erstes 96-Tor. „Er hat das gut gemacht“, lobte Tarnat ihn nachher, aber für den Schritt zu den Profis „muss man ihm ein bisschen Zeit geben“. Seit dem ist eine Woche vergangenen. Hannovers Reserve mit Ex-Profi Christian Schulz traf sich gestern Morgen zum Krafttraining, Weydandt holte nur sein Zeug am Stadion an der Eilenriede und fuhr zum Profitraining am Vormittag. Am Nachmittag checkte er mit Füllkrug und Co. im Hotel Strandgut in St. Peter-Ording ein. Von der Kreisliga ins Bundesliga-Lager, vielleicht schon bald in einen Bundesliga-Kader – es gibt nicht viele Stürmer, die auf diese Weise Karriere machten. Miroslav Klose, der deutsche WM-Rekordtorschütze, war so ein märchenhaftes Beispiel. Klose stürmte aus der Bezirksliga über Homburg in der Oberliga zum Weltruhm.