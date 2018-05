Auf Malle: Profis von Hannover 96 feiern Klassenerhalt am Ballermann

Den Klassenerhalt kann man schon einmal feiern: Der SPORTBUZZER hat einige Profis von Hannover 96 am Sonntag am Ballermann erwischt. Insbesondere Felix Klaus und Niclas Füllkrug feierten ausgelassen. Ab Dienstag ist allerdings wieder Training.

Anzeige

Wenn man als Aufsteiger den Bundesligaklassenerhalt packt, darf man auch mal ordentlich feiern. So auch Hannover 96. Einige Profis des Erstligisten flogen am Sonntagmorgen nach Palma de Mallorca, schon am Abend feierten sie im Bierkönig am Ballermann. In der Schinkenstrasse ließen sie es ordentlich krachen! Der SPORTBUZZER traf sie auf der Tanzfläche.

​Fuchsjagd 2017/18 Die Spieler trugen allesamt schwarze Shirts mit der Aufschrift „Fuchsjagd 2017/18“. Am ausgelassensten feierten Felix Klaus und Niclas Füllkrug. Klaus tanzte auf dem Podest, Füllkrug trug Afroperücke und hüpfte über den Dancefloor. Am lautesten sangen die 96-Profis bei „You‘ll never walk alone“ mit.

Bis früh am Morgen ging die 96-Party (kann man wohl von ausgehen). Es wird nicht der letzte Partyabend der Mannschaft an der Playa gewesen sein - allerdings ist am Dienstag bereits wieder Training. Nicht am Strand von Palma de Mallorca, sondern in Hannover. Robert Hiersemann und Dennis Ebbecke ​

Die Zeit von Felix Klaus bei Hannover 96: Dramatik am letzten Spieltag der Saison 2014/15: Hannover 96 gewinnt gegen den SC Freiburg mit 2:1 und schickt die Breisgauer die zweite Liga. Es ist bereits der zweite Abstieg für Felix Klaus (Mitte) nachdem es ihn bereits zwei Jahre zuvor bereits mir der SpVgg Greuther Fürth erwischt hatte. © imago/Christian Schroedter Felix Klaus bleibt jedoch in der 1. Bundesliga: Er wechselt zur Saison 2014/15 zu Hannover 96. © imago/Kaletta Gemeinsam mit Uffe Bech wurde Klaus von Trainer Michael Frontzeck vorgestellt. © Petrow Sein erstes Spiel für Hannover 96 bestreitet Felix Klaus gegen Darmstadt 98. © imago/Sportsword Sein erstes Tor für Hannover 96 erzielte Klaus gegen Eintacht Frankfurt in unnachahmlicher Manier. © imago/Sven Simon Das Spiel ging allerdings dennoch 1:2 verloren. Wie für Hannover 96 im Allgemeinen lief die Saison 2015/16 für Felix Klaus alles andere als optimal. Rund um den Jahreswechsel wurde er von Verletzungen gestoppt und musste sich wieder herankämpfen. © imago/DeFodi Auch der zwischenzeitlich eingestellte Trainer Thomas Schaaf ... © imago/Sven Simon ... noch Daniel Stendel konnten den Abstieg von Hannover 96 (den dritten von Felix Klaus!) verhindern. © imago/DeFodi Erfolgreicher lief es in der Zweitligasaison, hier mit Neuzugang Martin Harnik. © dpa Im Fußball-Unterhaus gab es für Spieler und Fans viel zu feiern. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Sozial engagiert: Felix Klaus (mit Sebastian Maier) bei der Essensausgabe für Bedürftige. © Petrow Eine Szene aus dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. © Maike Loback (Team zur Nieden) Beim 1:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart erzielte Felix Klaus den entscheidenden Treffer. Da zeitgleich Eintracht Braunschweig krachend bei Arminia Bielefeld verlor, war das Spiel gleichbedeutend mit dem Wiederaufstieg. © imago/Sielski Am Ende der Saison stand der Aufstieg. Hier der Jubel in Sandhausen. © imago/Nordphoto In der 1. Bundesliga hieß der Gegner unter anderem wieder Bayern München. © dpa Unter anderem gegen Bayer 04 Leverkusen holte Felix Klaus einen Elfmeter heraus. © Maike Lobbacl (Team zur Nieden)

KOMMENTIEREN