Warum gibt es eigentlich keine Doppelten in einer Tüte? Auf Spurensuche bei PANINI

Welche Bilder können nachbestellt werden? Warum gibt es keine Doppelten in einer Tüte? Wer entscheidet, welche Spieler es ins Album schaffen? Und ist Herr Panini überhaupt Fußball-Fan? Der SPORTBUZZER ist in die Zentrale des Klebebildchen-Herstellers nach Modena gereist und haben nachgefragt.

Fast jeder Fußball-Fan ist in seinem Leben vermutlich schon einmal mit den weltberühmten PANINI-Klebebildlichen in Berührung gekommen. Viele von ihnen sind daran hängen beziehungsweise kleben geblieben. Auch zur Weltmeisterschaft 2018 bricht wieder das weltweite Sammelfieber aus. Die Sticker sind in 130 (!) Ländern erhältlich, die Nachfrage ist riesig. Der SPORTBUZZER hat sich sein Album und ein paar Tütchen höchstpersönlich in der Firmenzentrale im norditalienischen Modena abgeholt – auch um die Macher vor Ort mit all den Fragen zu bombardieren, die jedem PANINI-Sammler unter den Nägeln brennen dürften.

Wie wird entschieden, welche Spieler es ins Album schaffen?

Redaktionschef Fabrizio Melegari ist der heimliche Star von PANINI. Er „nominiert“ die Kader der WM-Teilnehmer und entscheidet, welche Spieler als Sticker produziert werden. Seine Aufgabe ist dabei kaum weniger kompliziert als die von Joachim Löw und dessen Trainerkollegen. „Wir arbeiten auf der ganzen Welt mit Journalisten und Experten zusammen – Menschen, die ihre Zeit von morgens bis spät in die Nacht mit Fußball verbringen. Wir starten mit 40 bis 50 Teams, die für das nächste Turnier infrage kommen könnten. Dann müssen wir uns sechs Monate vor dem Start der WM auf einen Kader festlegen – sechs Monate, in denen Spieler aus den verschiedensten Gründen wieder vom Radar verschwinden können, sei es durch Verletzungen oder Formtiefs – es ist wirklich unglaublich schwierig.“

Wie viele der 18 Spieler aus Deutschlands PANINI-Kader schafften es in das endgültige WM-Aufgebot von Jogi Löw?

15 von 18 Namen stimmen überein. Lag die PANINI-Redaktion hinsichtlich des vorläufigen WM-Kaders nur bei Mario Götze (Borussia Dortmund) und Emre Can (FC Liverpool) falsch, brachte Joachim Löw die Macher der Klebebilder mit seinem endgültigen Aufgebaut noch ein weiteres Mal ins Schwitzen. Mit dem WM-Aus von ManCity-Star Leroy Sané hatte niemand gerechnet - auch nicht in Italien.

Werden fehlende Spieler nachgedruckt?

Lange Zeit gab es diese Option nicht, bis Jens Lehmann 2006 überraschend den Vorzug vor Oliver Kahn erhielt. Der Lehmann-Sticker ging als erster Nachdruck in die PANINI-Geschichte ein. Zur WM 2014 bot der Verlag erstmals auf seiner Webseite ein Verletzungs-Update an – das Nachrüstpaket bestand aus 71 Spielern. Auch vier Jahre später wird wieder nachgedruckt (ab 25. Juni erhältlich). Die deutschen Fußballfans dürfen sich auf Mario Gomez, Marco Reus und Ilkay Gündogan freuen. Die drei gehörten ursprünglich nicht zu den Spielern, von denen der italienische Hersteller anlässlich der Weltmeisterschaft Bilder produziert hatte. Das Nachdruckset wird nicht den üblichen Stickertüten beigemischt, sondern ist nur als Komplettsammlung erhältlich.

Wie häufig gleichen die PANINI-Kader den tatsächlichen Aufgeboten?

Jeder Sammler kennt dieses Gefühl: Zum Start der WM blättert man durch sein im Idealfall bereits komplett gefülltes Album und muss mit Enttäuschung feststellen, dass der eine oder andere Spieler in der Kollektion fehlt – oder man von einem Kicker angelächelt wird, der das Turnier vom heimischen Sofa aus verfolgt. In Anbetracht des frühen Erscheinungsdatums kann sich die Trefferquote dennoch sehen lassen, wie Melegari berichtet: „Im Schnitt liegen wir zu 85 Prozent richtig.“ Das Risiko sei für die Redaktion aufgrund der „immer höheren Intensität im Fußball“ jedoch größer als früher: „Die Anzahl an verletzten Spielern war vor 40 Jahren deutlich geringer. Aufgrund der vielen Spiele treten auch mehr Verletzungen auf.“

Wie verkraftet PANINI das Fehlen Italiens bei der WM?

Trotz all der Probleme, die während und nach der Auswahl der Spieler auf die Mitarbeiter zukommen, schwärmt der Redaktionschef von seinem „wundervollen Job“. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sein Heimatland nicht in Russland an den Start gehen wird. Melegari hat seinen eigenen Weg gefunden, mit der verpassten Qualifikation umzugehen: „Die italienischen Spieler und Fans gehören zu den größten Kritikern, wenn es darum geht, welche Fußballer es ins Heft schaffen und welche nicht. Da sich Italien diesmal nicht für die WM qualifizieren konnte, haben wir das Problem gelöst.“

Warum gibt es keine Doppelten in einer Tüte?

Der Dank dafür gilt dem „Fifimatic“, die der 2003 verstorbene Umberto Panini im Auftrag seiner Brüder entwickelte. Diese Misch- und Eintüt-Maschine ist dafür verantwortlich, dass es niemals zwei gleiche Bilder in einer Tüte geben kann. Dafür sind drei Mischvorgänge notwendig – Fehler mathematisch ausgeschlossen!

Welches ist das teuerste PANINI-Album?

Ein wohlhabender Vater aus Modena ergatterte einst eine komplette Kollektion für seinen neunjährigen Sohn – und legte dafür rund 12.038 Euro auf den Tisch. Es handelte sich um das WM-Album von 1970. Das Besondere: Pelé hat persönlich darauf unterschrieben und das Album ist in einem einwandfreien Zustand.

Bekommt man wirklich einen Ball, wenn man ein komplett geklebtes Album an PANINI schickt?

PANINI ohne den Bilderdienst ist wie eine WM ohne PANINI-Album. Wem nur noch 50 Bilder oder weniger zum vollkommenen Sammlerglück fehlen, kann bei Sabrina Capobianco und ihren Mitarbeitern direkt in Modena nachbestellen. Von Eintauschen war zwar nie die Rede, doch wie Sabrina uns versichert, „hält sich bei vielen Sammlern noch immer das Gerücht, dass man sein komplettes PANINI-Album gegen einen Ball eintauschen kann“. Niemand weiß genau, wie dieser Mythos entstanden ist und häufig schlägt der Versuch, das wertvolle Album an den Eigentümer zurückzuschicken, aufgrund eines fehlenden Absenders fehl.

Kann man jedes historische Bild nachbestellen?

Fast. Die Bilder zu den Weltmeisterschaften vor 1986 sind leider vergriffen und werden nicht nachgedruckt. „Das kommt vielen Sammlern sogar entgegen, damit es zu einer Wertsteigerung der Bilder kommen kann“, verrät uns Sabrina.

Ist Herr Panini eigentlich ein Fußball-Fan?

Zunächst einmal ist festzuhalten: Den einen „Herrn Panini“ gibt es gar nicht. Es handelt sich vielmehr um ein Familienunternehmen. Der Sohn von Umberto Panini, Matteo, gilt allerdings als der Mann, der heute die Geschicke größtenteils lenkt. Dieser Mann muss doch glühender Fußball-Fan sein – oder? „Nein, er ist ein Parmesankäse- und Auto-Fan“, sagt Matteos Cousin Antonio Panini. Kein Wunder, schließlich betreibt Matteo eine Bioparmesanfarm und pflegt eine der exklusivsten Maserati-Sammlungen weltweit.

