Aufregung im Fanlager: Hannover 96 lehnt rund 120 Mitgliedsanträge ab

Am 24. Mai erreichten Hannover 96 die Anträge, bisher erhielten die Mitglieder mit Verweis auf die Urlaubszeit vertröstende Worte, warum sie so lange auf eine Antwort warten mussten. Auch 96-Aufsichtsratsmitglied Ralf Nestler schaltete sich in den Prozess ein, forderte eine schnelle Genehmigung und eine Entschuldigung. Beides gibt es von 96 nicht. Im Gegenteil: Gestern folgte die Absage.

„Vielen Dank für Ihren Mitgliedsantrag, den wir erhalten und satzungsgemäß geprüft haben. Wir haben uns dazu entschieden, Ihren Aufnahmeantrag abzulehnen.“ Diese Worte erreichten die 96-Fans und lösten Entsetzen aus. „Die wirklichen Motive kann man nur erahnen. Ich halte das für einen großen Eingriff in die Vereinskultur und alles andere als richtig“, sagt ein Antragsteller, der nicht namentlich genannt werden will.

Tiefe Risse zwischen 96-Vorstand und Teilen der Fanszene

In einem offenen Brief im Nachgang an die hitzige Mitgliederversammlung wandte sich der 96-Vorstand an seine Mitglieder, forderte einen fairen Umgang und gegenseitigen Respekt. Nach dem Ablehnungsbescheid nun stellt Fananwalt Andreas Hüttl die Glaubwürdigkeit des 96-Appells infrage. „Es hat den Anschein, dass kritische Fans nicht aufgenommen werden sollen. Und das ist gerade im Kontext des offenen Briefes, in dem Debattenkultur und Respekt vor verschiedenen Meinungen propagiert wurde, sehr merkwürdig.“

Der Jurist wartet gespannt auf die Begründung für das Nein. In der Satzung von Hannover 96 habe er nämlich keine Ausschlusskriterien gefunden. Er befürchtet ein „möglicherweise undemokratisches Vorgehen. Es ist widersprüchlich, auf der einen Seite große Kampagnen zur Gewinnung neuer Mitglieder zu fahren und auf der anderen Seite Fans, die mitgestalten möchten, abzulehnen.“