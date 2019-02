Aufnahme von Flüchtlingen für RB Leipzig-Trainer Ralf Rangnick "selbstverständlich"

Leipzig. Ralf Rangnick verortet sich politisch " eher links von der Mitte". Das sagte der Trainer von RB Leipzig der "Thüringer Allgemeinen Zeitung" und fügte hinzu: "Wir haben in Deutschland aufgrund unserer Geschichte allen Grund, auf dem rechten Auge wachsamer zu sein und zu bleiben als auf dem linken."

Rangnick zu Gast bei Sky

Angesprochen auf die hohen Einkommen heutiger Fußballspieler sagte der 60-Jährige, der in einfachen Verhältnissen aufgewachsen sei: "Mir ist klar, dass es ein Privileg ist, in der Fußball-Branche zu arbeiten, im Rampenlicht zu stehen, eventuell auch ein Stück weit den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage auszumachen. Mir ist auch bewusst, dass der Fußball oft eine Scheinwelt darstellt. Die Frage ist, was das alles mit einem macht."