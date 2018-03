Aufnahmeritual: Singen in der Kabine des 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Seit 1972 ist er Anhänger von Lok Leipzig . Früher ging er zu jedem Heim-und Auswärtsspiel, heute so oft es die Schicht erlaubt. Live im Stadion erlebte er das schnellste Tor der DDR-Oberliga – nach neun Sekunden gegen Dynamo Dresden. Und trotzdem hat Raimund Pelchen so etwas wie den dritten LVZ-Kabinentalk am Freitag Abend noch nicht erlebt. Nach einer ausführlichen Führung durch das Bruno-Plache-Stadion versammelten sich die 20 gut gelaunten Gewinner des LVZ-Talks in der Kabine des Regionalligisten. Von jung bis alt, Mann und Frau, war alles dabei.

Im Rampenlicht standen Trainer Heiko Scholz und seine drei Schützlinge Djamal Ziane (25), Paul Schinke (26) und Andy Wendschuch (29). Dazu gesellte sich Sportdirektor und Co-Trainer Rüdiger Hoppe. Doch von Starallüren keine Spur – der Name Kabinentalk hält, was er verspricht. „In der Kabine wird nur Sch*e erzählt“ lacht Scholz. „Aber was hier gesprochen wird, bleibt auch hier. Das ist in den oberen Ligen anders, da sind die meisten mediengeil!“ Der Lok-Coach ist gut aufgelegt und beantwortet auch die meisten Fragen. „Früher war die Kabine noch zweigeteilt, da gab es einen Raum für die jungen Spieler und einen für die Alten. Bei den Alten hat sich keiner reingetraut.“, erzählt er. „Unsere Bedingungen heute sind top. Wir haben alles, was eine Profimannschaft braucht.“