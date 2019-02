Aufregung um Felix Zwayer bei RB Leipzigs 3:1-Auswärtserfolg

Stuttgart. Eigentlich lief für das Team von Ralf Rangnick gegen den VfB Stuttgart nach dem frühen Führungstreffer von Yussuf Poulsen alles nach Plan. RB Leipzig zeigte bis dahin zwar offensiv eine der schwächeren Leistungen in dieser Saison, hielt aber in der kampfbetonten Partie gut dagegen und ließ hinten wenig zu.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum Spiel! In einer zerfahrenen, von vielen Fehlabspielen und Ungenauigkeiten geprägten Partie setzte sich RB Leipzig beim VfB Stuttgart mit 3:1 durch. ©

Anzeige

Die Elfmeter-Entscheidung von Schiedsrichter Felix Zwayer nach einer Viertelstunde brachte den VfB jedoch etwas überraschend zurück ins Spiel. Der von Steven Zuber sicher zum 1:1 verwandelte Strafstoß lässt sich rückblickend zumindest als harte Entscheidung bewerten. Auch Kapitän Orban, der das Spielgerät nach einem Kopfball von Mario Gomez im Strafraum an den Arm bekommen hatte, zeigte sich nach der Partie nicht einverstanden: "Aus meiner Sicht war das kein strafbares Handspiel. Ich hatte solche Szenen schon sieben, acht Mal in der Bundesliga. Ich glaube, es wäre für alle Beteiligten einfacher, wenn da eine klarere Linie reinbringen würde. Man muss es da dem Schiri auch leichter machen."

Freistoß bringt Vorentscheidung

Dass sich die Wut auf Zwayer bei RB nach dem Spiel noch in Grenzen hielt, dürfte neben dem glücklichen Ausgang unter anderem an einer weiteren kniffligen Szene – diesmal zum Vorteil der Roten Bullen – gelegen haben. Denn als Yussuf Poulsen beim Stand von 1:1, Mitte der zweiten Hälfte an der Strafraum-Grenze zu Boden ging, bewerteten längst nicht alle Beobachter die Situation als ein klares Foul von VfB-Verteidiger Ozan Kabak. Stuttgart-Keeper Ron-Robert Zieler wollte im Vorfeld sogar eine Regelwidrigkeit von Poulsen gesehen haben. Marcel Sabitzer war es egal. Der Österreicher verwandelte den von Zwayer gegebenen Freistoß gefühlvoll zum vorentscheidenden 2:1.

Der vermeintlich gefoulte Poulsen sagte nach der Partie: "Alle haben gesehen, dass in diesem Spiel sehr viele Fouls gepfiffen wurden, die man in anderen Spielen als ganz normale Zweikämpfe bewerten würde. Wenn man das sieht, war auch die Situation vor dem 2:1 ein klares Foul." Mit seiner Kritik an der Schiedsrichter-Leistung war der Doppel-Torschütze nicht allein. Auch Freistoß-Profiteur Sabitzer zeigte sich unzufrieden: "Wir haben viel mit dem Schiedsrichter gehadert. Das ging Stuttgart in der zweiten Hälfte ähnlich. Da war keine klare Linie drin und da verlierst du vielleicht mal ein paar Gedanken, was das Spiel betrifft. "

Nicht das erste Mal Aufregung um Felix Zwayer