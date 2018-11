Aufregung um T-Shirt: 96-Kandidatin für Aufsichtsrat sorgt für Kritik 

Aufregung um ein T-Shirt: Was zunächst wenig spektakulär klingt, birgt einiges an Zündstoff. Unternehmerin Tina Voß, die gemeinsam mit vier weiteren Kandidaten (Sandra Wallenhorst, Michael Dette, Matthias Herter und Eike Onnen) für den kommenden Aufsichtsrat benannt wurde, trug auf dem in der Pressemitteilung veröffentlichten Foto des Quintetts ein T-Shirt der umstrittenen Modemarke Yakuza - und zog damit heftige Kritik in den sozialen Netzwerken auf sich.