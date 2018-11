Aufstellung des BVB und FC Bayern: So könnten sie spielen

Anzeige

Der FC Bayern steht am Samstag im Spitzenspiel der Bundesliga bei Borussia Dortmund vor dem bislang wichtigsten Duell der Saison. Mit einem Auswärtssieg kann der FC Bayern bis auf einen Zähler an den bislang überragenden BVB heranrücken und für deutlich mehr Ruhe im Verein sorgen. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf den Tabellenführer auf sieben Zähler anwachsen und der Druck auf Trainer Niko Kovac steigen. Kovac setzt auf seine routinierten Stars. „Ich kenne den FC Bayern, in solchen Spielen sind sie ganz groß“, sagt er.

Doch bei der Bayern-Aufstellung muss FCB-Trainer Kovac wohl einige Kompromisse eingehen. Am Freitag bestätigte der FC Bayern, dass Arjen Robben verletzt gegen den BVB ausfallen wird. Der 34 Jahre alte Niederländer hat Knieprobleme. Robben reiste am Freitag nach dem Abschlusstraining in München nicht mit dem Team zum BVB. Außerdem fehlen den Münchnern in dem Gipfeltreffen die verletzten Corentin Tolisso und Thiago sowie Angreifer Kingsley Coman, der sich nach einer Sprunggelenksverletzung noch im Aufbautraining befindet. Die mögliche Aufstellung des FC Bayern bietet also kaum großen Spielraum für Überraschungen.

Die mögliche Bayern-Aufstellung gegen den BVB hier im Überblick!

FC Bayern: Die mögliche Aufstellung gegen den BVB Manuel Neuer © imago/Ulmer/PT Joshua Kimmich © imago/Ulmer/PT Niklas Süle © imago/Ulmer/PT Mats Hummels © imago/Ulmer/PT David Alaba © imago/Ulmer/PT Javi Martinez © imago/Ulmer/PT Renato Sanches © imago/Icon SMI Thomas Müller © imago/Ulmer/PT Serge Gnabry © Getty Franck Ribery © imago/Ulmer/PT Robert Lewandowski © imago/Ulmer/PT

Beim BVB sieht es in Sachen Aufstellung entspannter aus. Dortmund-Trainer Lucien Favre kann fast aus dem kompletten Kader schöpfen. Beim BVB fehlt nur Außenverteidiger Marcel Schmelzer sicher. Offen ist, ob sein Abwehrkollege Abdou Diallo rechtzeitig fit wird. Spannend dürfte die Frage sein, für wen sich Favre im Sturmzentrum entscheidet. Torjäger Paco Alcacer enttäuschte zuletzt bei seinen Einsätzen gegen den VfL Wolfsburg und Atlético Madrid. Gut möglich also, dass der BVB-Trainer auf diese Aufstellung am Samstag setzt.

Die mögliche BVB-Aufstellung gegen den FC Bayern hier im Überblick!