„Bild“: Löw setzt zum WM-Start gegen Mexiko auf Özil – Plattenhardt statt Hector?

Bundestrainer Joachim Löw wird bei seiner Startaufstellung für den deutschen WM-Auftakt am Sonntagabend in Moskau gegen Mexiko offenbar auf Mesut Özil setzen. Wie die Bild berichtet, erhält der Arsenal-Star den Vorzug vor Marco Reus. Für den Dortmunder wäre diese Entscheidung extrem bitter: Der 29-Jährige spielte seine erste Weltmeisterschaft, präsentierte sich in der Vorbereitung in starker Form. Özil hingegen plagte sich in den Wochen vor dem Turnier mit Verletzungen herum. Zudem sorgte er durch das gemeinsame Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für erhebliche Unruhe beim DFB.