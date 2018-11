Deutschland-Aufstellung fix: So spielt die Nationalmannschaft gegen Holland

Mit dieser neuen Aufstellung geht Deutschland in das letzte Spiel der Nations League gegen Holland. Die Startaufstellung von Bundestrainer Joachim Löw ist wieder sehr jung - wer spielt in der Innenverteidigung, wer ersetzt den verletzten Marco Reus?

Es ist das letzte Länderspiel eines verkorksten Fußball-Jahres 2018: Am Montag empfängt die deutsche Nationalmannschaft Holland (20.45 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker) zum letzten Spiel der Nations-League-Gruppenphase in Gelsenkirchen. Im Vergleich zum erfolgreichen Testspiel gegen Russland (3:0) verändert Bundestrainer Joachim Löw die Mannschaft auf drei Positionen: Überraschend steht Chelsea-Star Antonio Rüdiger in der Startelf - offenbar will Löw im letzten Spiel des Jahres ein Kandidaten-Casting für die Nachfolge von Weltmeister Jerome Boateng durchführen, denn gegen Russland durfte der Gladbacher Matthias Ginter ran.

Deutschland-Aufstellung gegen Holland: So spielt die DFB-Elf!

Verglichen mit dem Testspiel gegen Russland rückt auch Mats Hummels wieder in die Startformation, der Bayern-Star bildet mit Rüdiger und dem gesetzten Niklas Süle die Dreierkette des DFB. Deutschland ist nach dem jüngsten Sieg Hollands gegen Weltmeister Frankreich bereits sicher aus der Nations League Gruppe A abgestiegen. Somit ist das Länderspiel gegen die Elftal in Gelsenkirchen nur noch eine Begegnung mit Testspielcharakter, die jedoch auf andere Weise wichtig ist: Die Nationalmannschaft will zum Abschluss des Länderspieljahres die Negativerlebnisse des vergangenen Jahres vergessen machen und die Fans versöhnlich stimmen.

Aufstellung: Deutschland wieder mit Weltmeister Mats Hummels

Löws Aufstellung gegen Holland liefert weitere Hinweise, wie forsch der entthronte Weltmeister-Coach den Umbau der DFB-Elf angeht. Im Vergleich zur jungen Leipzig-Formation, die gegen Russland beim 3:0 überzeugte, stehen einige Arrivierte wieder zur Verfügung. Real-Madrid-Star Toni Kroos ist nach einer Erholungspause wieder dabei. Die angeschlagenen Marco Reus (Dortmund) und Jonas Hector (Köln) stehen wieder im Training. Ob sie gegen die Niederländer mitwirken können, bleibt zunächst offen. Die Antwort: Nein.

Auf Ex-Weltmeister Mats Hummels hatte Löw gegen Russland in der Abwehr verzichtet. Thomas Müller, der vor seinem 100. Länderspiel steht, kam in Leipzig zum zweiten Mal nur als Ergänzungsspieler für den jungen Klubkollegen Serge Gnabry von der Bank. Bei dieser Arbeitsteilung bleibt es auch diesmal. Für die finale Vorbereitung auf das Holland-Spiel zog der DFB-Tross am Sonntag in die Sportschule Kaiserau ein. Löw und Bierhoff versuchten, die Spannung bei Kapitän Manuel Neuer und der jungen Generation um Leroy Sané noch einmal aufzubauen. „Am Herangehen an das Spiel am Montag hat sich nichts geändert. Das ist einfach noch einmal ein Prestige-Duell. Zweitens wollen wir noch unsere Entwicklung vorantreiben“, sagte Bierhoff. Nicht vergessen ist zudem die Demütigung beim 0:3 im Oktober in Amsterdam.

Deutschland schon aus der Nations League abgestiegen

Sportlich zu retten ist die Bilanz als Schlusslicht der Gruppe 1 der Nations League aber nicht mehr. Mit einem Sieg gegen die jungen Holländer könnte die Chance auf einen Platz im besten Lostopf für die EM-Qualifikation immerhin noch gesichert werden. Für DFB-Präsident Reinhard Grindel ist das Spiel gegen das Team von Bondscoach Ronald Koeman genau deshalb „von größter Wichtigkeit“. Würde das DFB-Team in dem Setzranking für die Multinationen-EM 2020 mit Gruppenspielen in München den bisherigen Platz elf behalten und in Topf 2 rücken, droht ein starker Gegner vom Kaliber Frankreich, Italien, Portugal, Belgien oder Spanien. Nur die besten zehn Teams kommen bei der Auslosung am 2. Dezember in Dublin in den besten Topf. Acht von zehn Plätzen sind bereits vergeben.