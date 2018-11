Deutschland-Aufstellung: So könnte die Nationalmannschaft gegen Russland spielen

Anzeige

Deutschland gegen Russland: Das vorletzte Länderspiel des völlig verpatzten Fußball-Jahres 2018 steht am Donnerstag in Leipzig an. Und Bundestrainer Joachim Löw könnte mit seiner Aufstellung für die Nationalmannschaft wieder einmal überraschen. Der voraussichtliche Plan gegen Russland: Erfahrung sammeln für das noch wichtigere Nations-League-Finale am Montag gegen Holland. Verliert die DFB-Elf dort, oder spielt nur Unentschieden, ist Deutschland sicher aus der Liga A abgestiegen. Die deutsche Aufstellung gegen Russland könnte also tatsächlich bereits großen Test-Charakter haben.

Sicher nicht in der Aufstellung gegen Russland vertreten ist Paris-Saint-Germain-Star Julian Draxler. Der WM-Teilnehmer musste seine Teilnahme für das Testspiel wegen eines Trauerfalls absagen. Fraglich ist ebenfalls der Einsatz von Marco Reus. Der BVB-Kapitän hatte sich im Topspiel gegen den FC Bayern leicht verletzt und hatte am Dienstag nicht trainiert. Löw wird wohl kaum das Risiko eingehen, ihn in der DFB-Startelf zu bringen.

Deutschland-Aufstellung gegen Russland: So könnte die DFB-Elf spielen!

Aufstellung: Casting um Boateng-Position in der Innenverteidigung

Was aber so gut wie sicher ist: Die Nichtnominierung von Jerome Boateng sorgt bei allen nominierten Innenverteidigern für eine große Chance, sich für die Aufstellung gegen Holland zu beweisen. Vermutlich wird Löw gegen Russland eine Art Casting für die Abwehrspieler um Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Co. veranstalten.