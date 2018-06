Lothar Matthäus fordert: Thomas Müller muss gegen Schweden anders spielen

Für Lothar Matthäus ist Bayern-Star Thomas weiter unumstrittener Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft - allerdings fordert der Rekord-Nationalspieler vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Samstag (20 Uhr) gegen Schweden eine neue Rolle für den vielseitig einsetzbaren Offensivspieler. In seiner Bild-Kolumne schreibt Matthäus: "Ich sehe ihn nicht als Außenspieler. Auch wenn er in der Nationalmannschaft in der Vergangenheit viele Tore als rechter Flügelspieler gemacht hat, würde ich ihn zentraler aufstellen, als rechten Halbstürmer oder zweite Spitze. Die Gegner hatten sich zuletzt besser auf ihn eingestellt, er ist kein Mann für Eins-gegen-eins-Duelle."

Müller von Guardiola und Ancelotti ausgebremst

Matthäus betont aber auch, dass Müller in den vergangenen Jahren nicht mehr das Niveau wie zu Karrierebeginn hatte. Der Bild-Kolumnist führt dies auf Verletzungsprobleme zurück und darauf, dass Müller bei Bayern in Pep Guardiola und Carlo Ancelotti zuletzt zwei Trainer hatte, die nicht voll auf ihn setzten oder festgezurrte taktische Rollen für ihn wählten. "Umso wichtiger wäre es, in Russland wieder ein Spiel mit einem „Wow“-Effekt zu haben, in dem Müller total überzeugt und zurück in die Spur kommt. Hoffentlich schon am Samstag gegen Schweden", meint Matthäus.