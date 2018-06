SPORTBUZZER-Umfrage: Wie soll Löw gegen Schweden spielen lassen?

Was soll sich gegen Schweden ändern?

Um die Achtelfinalchancen zu wahren, muss gegen die defensivstarken Schweden einiges anders werden, das ist klar. Häufig für die Startformation gefordert werden Julian Brandt und Marco Reus, die als Einwechselspieler gegen Mexiko in der Schlussphase zumindest etwas Schwung in die deutsche Offensive brachten. Eine Option wäre, die Doppelsechs zugunsten einer offensiven Viererreihe aufzulösen und nur mit einem Spieler als Bindeglied zwischen Verteidigung und Sturm zu agieren. Was könnte noch geändert werden? Soll Jogi Löw auf eine Dreierkette in der Defensive setzen? Kann eine Doppelspitze die nötige Durchschlagskraft gegen das schwedische Abwehrbollwerk bringen?