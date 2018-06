SPORTBUZZER-Umfrage: Wie soll Joachim Löw gegen Südkorea spielen lassen?

Deutschland hat den Kopf aus der Schlinge gezogen: Mit dem Last-Minute-Tor von Matchwinner Toni Kroos zum 2:1 hat die DFB-Elf die 0:1-Auftaktniederlage gegen Mexiko zumindest halbwegs ausgebügelt. Im finalen Gruppenspiel hat der Weltmeister das Weiterkommen jetzt wieder selbst in der Hand. Doch das Schweden-Spiel zeigte auch auf, dass vieles immer noch nicht stimmt bei der DFB-Elf. In der Abwehr um Jerome Boateng und Hummels-Vertreter Rüdiger klafften erneut Lücken. Die Offensive tat sich lange schwer, auch die Schaltzentrale im Mittelfeld kommt nur langsam in Schwung.