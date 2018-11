FC Bayern: Kovac baut um! Die Aufstellung gegen Benfica Lissabon

Für sein "Schicksalsspiel" gegen Benfica Lissabon hat Trainer Niko Kovac in der Champions League kaum Spieler zur Verfügung. Die Anzahl der Alternativen im Kader ist nicht groß - diese elf Spieler bietet Kovac in seiner Startelf auf.

Das "Schicksalsspiel" für Niko Kovac steht an: Der FC Bayern München trifft um 21 Uhr (hier im SPORTBUZZER-Ticker) auf Benfica Lissabon - und obwohl es in der Champions League blendend läuft für den deutschen Rekordmeister und der Mannschaft die Teilnahme an der K.o.-Runde praktisch nicht mehr zu nehmen ist, schrillen in der Allianz Arena sämtliche Alarmglocken. Denn in der Liga ist die Performance für Bayern-Verhältnisse desaströs. Für Kovac geht es um alles.

So ist das Heimspiel gegen Benfica für den Ex-Frankfurter das vielleicht wichtigste seiner noch kurzen Bayern-Ära. Pikant: Der Trainer hat kaum Spieler zur Verfügung! Thiago, Coman, Tolisso und Superstar James Rodriguez sind verletzt, Serge Gnabry angeschlagen, Robben und Ribéry formschwach. Wen bietet Kovac gegen Benfica in der Startelf auf? Der SPORTBUZZER zeigt die Aufstellung des Rekordmeisters.

Die Bayern-Aufstellung gegen Benfica hier im Überblick!

FC Bayern: Schicksalsspiel für Kovac - Die Aufstellung gegen Benfica Lissabon Manuel Neuer © imago/Ulmer/PT Rafinha © imago/Ulmer/PT Jerome Boateng © imago/Ulmer/PT Niklas Süle © imago/Ulmer/PT David Alaba © imago/Ulmer/PT Joshua Kimmich © imago/Ulmer/PT Leon Goretzka © imago/Sportfoto Rudel Arjen Robben © imago/Ulmer/PT Thomas Müller © imago/Ulmer/PT Franck Ribery © imago/Ulmer/PT Robert Lewandowski © imago/Ulmer/PT Als Ersatzspieler zunächst auf der Bank: Sven Ulreich © imago/Ulmer/PT Javi Martinez © imago/Ulmer/PT Wooyeong Jeong © imago/Lackovic Jonathan Meier © imago/foto2press Meritan Shabani © imago/Lackovic Renato Sanches © imago/Icon SMI Sandro Wagner © imago/Ulmer/PT

Kovac baut für das Benfica-Spiel um: Der personelle Mangel im Mittelfeld hat zur Folge, dass Joshua Kimmich wie in der Nationalmannschaft im Mittelfeld zum Einsatz kommt. Überraschend nur auf der Bank: Renato Sanches, der gegen seinen Ex-Verein im Hinspiel beim 2:0 noch Matchwinner war und immerhin am Vortag noch bei der Pressekonferenz Rede und Antwort stand. Raus muss Javi Martinez, gegen Düsseldorf mit einer ungewohnt schwachen Leistung im defensiven Mittelfeld. Auf der rechten Außenbahn rückt Rafinha in die Startelf.

Spielt Serge Gnabry?

Besonders die Fitness von Serge Gnabry bereitete dem FC Bayern vor dem so wichtigen Spiel Sorgen. Der zuletzt auch in der Nationalmannschaft formstarke Flügelflitzer verletzte sich noch vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf und wurde beim schwachen 3:3 gegen den Aufsteiger schmerzlich vermisst. Immerhin nahm der angeschlagene Gnabry am Abschlusstraining teil. Der schnelle Angreifer sollte zumindest auf der Bank sitzen - doch der Plan ist gescheitert, denn Gnabry ist nicht im Kader. Kovac setzt dafür die drei Jugendspieler Jeong, Meier und Shabani auf der Bank.

Kovac massiv unter Druck: 'Ich werde immer kämpfen'

Große Auswahl bei der Aufstellung hat Kovac angesichts des kleinen Kaders ansonsten nicht. Für Kingsley Coman und Thiago kommt ein Einsatz nach Verletzungen noch zu früh. James Rodríguez und Corentin Tolisso fallen auch weiter aus.

FC Bayern kann mit einem Unentschieden ins Achtelfinale einziehen

Die Ausgangslage in der Champions League ist für den FC Bayern deutlich besser als in der Bundesliga. Hat der Rekordmeister in der Liga inzwischen neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund, führen die Bayern ihre Champions-League-Gruppe mit zehn Punkten vor Ajax Amsterdam (8), Benfica Lissabon (4) und AEK Athen (0) an. Das Achtelfinalticket liegt damit am Abend bereit. „Wir brauchen nur einen Punkt“, sagte Kovac zur dann sicheren vorzeitigen Qualifikation für die K.o.-Phase. „Aber wir wollen gewinnen“, fügte er mit Nachdruck hinzu.

Ein weiteres Unentschieden im eigenen Stadion würde die Stimmung kaum drehen. Das weiß Kovac. Nach der Fundamentalkritik von Präsident Uli Hoeneß am Zustand des Bayern-Teams im Anschluss an die Düsseldorf-Partie ist Kovac gefordert. Hoeneß legte sich nur fest, dass der Kroate auch gegen Benfica der Mann auf der Bank sein werde. Hoeneß' Analyse sei die „Wahrheit“, räumte Kovac ein. Er will kämpfen. Kritik an seiner Arbeit kontert er: „Es ist schon so, dass wir offensiv und defensiv eine Idee haben - und eine Vorgabe.“