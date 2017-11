Aufstellung: FC Bayern gegen RSC Anderlecht - Profi-Debüt für Friedl!

Anzeige

Nimmt Heynckes in Belgien einen größeren Umbau seiner Elf vor? "Natürlich werde ich etwas ändern", sagte Chefcoach Jupp Heynckes vor dem Duell in der Champions League gegen den RSC Anderlecht am Mittwochabend (20.45 Uhr/SPORTBUZZER-Liveticker). Drei Wechsel hatte er angekündigt: Jérôme Boateng sei nach muskulären Problemen wieder einsatzfähig und werde im Abwehrzentrum zum Einsatz kommen. Auch Sebastian Rudy und Corentin Tolisso erteilte Heynckes zuvor ein Startelf-Mandat. Der angeschlagene Kingsley Coman musste dagegen am Dienstagabend das Abschlusstraining abbrechen.

Dafür gibt es eine echte Überraschung: Marco Friedl startet für den FC Bayern - und gibt sein Profi-Debüt. Bislang absolvierte der 19-Jährige noch kein Pflichtspiel für die Profis des FCB in der Bundesliga oder der Champions League.

Die Aufstellung: So spielt der FC Bayern gegen Anderlecht Tor: Sven Ulreich © imago Abwehr: Joshua Kimmich © imago Abwehr: Niklas Süle © imago Abwehr: Marco Friedl © imago Abwehr: Jérôme Boateng © FIRO/SID Mittelfeld: Corentin Tolisso © imago Mittelfeld: Sebastian Rudy © imago Mittelfeld: Arjen Robben © imago Mittelfeld: Thiago Alcantara © imago Mittelfeld: Arturo Vidal © dpa Angriff: Robert Lewandowski © imago Als Ersatzspieler auf der Bank: © imago Tor: Tom Starke © imago Abwehr: Juan Bernat © imago Abwehr: Mats Hummels © imago Mittelfeld: Javi Martinez © imago Mittelfeld: Niklas Dorsch © imago Mittelfeld: James Rodriguez © imago

Hier lesen: FC Bayern will Vertrag mit Kimmich verlängern

0:3, 0:3, 0:4, 0:5 - das bisherige Auftreten des 34-maligen belgischen Meisters RSC Anderlecht in der Königsklasse war desaströs. Und darum sagte Jungstar Leander Dendoncker vor der Partie gegen die Bayern: "Unsere Ehre steht auf dem Spiel." Beim 0:3 in München saß noch René Weiler, Ex-Coach des 1. FC Nürnberg, auf der RSC-Bank. Inzwischen ist Hein Vanhaezebrouck (53) der Trainer. Er hofft auf mehr Effizienz seines Teams, das noch die Chance auf Platz drei und den Einzug in die Europa League hat. "Wir werden alles probieren, um den letzten Strohhalm zu ergreifen", kündigte Vanhaezebrouck an. Keinen Gegenspieler fürchten sie bei Anderlecht so sehr wie Robert Lewandowski. Der Bayern-Torjäger ist in Topform. Am Wochenende traf er in der Bundesliga doppelt beim 3:0 gegen den FC Augsburg. Beim Hinspielerfolg der Bayern verwandelte der Pole einen Elfmeter. "Ich habe keinen speziellen Plan gegen Lewandowski", sagte RSC-Coach Vanhaezebrouck und mahnte: "Unsere Abwehr muss ihn immer im Auge haben." Aber nur Lewandowski auszuschalten, genüge nicht. "Die Gefahr bei Bayern kommt von überall", weiß Anderlechts Trainer.

Heynckes übt keinen Druck auf Neuer aus

Jupp Heynckes wird kein übereiltes Comeback von Nationaltorhüter Manuel Neuer anstreben. "Er bekommt von mir keinen Druck", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters. Der am Mittelfuß verletzte Kapitän Neuer wird aktuell von Sven Ulreich im Tor vertreten - und das bislang gut.

In einem ZDF-Interview präzisierte Heynckes zum Fahrplan für Neuers Rückkehr: "Man soll da kein Zeitfenster setzen, das wäre nicht gut." Der 72 Jahre alte Coach will den Weltmeister in aller Ruhe aufbauen. "Ein Spieler soll erst dann spielen, wenn er wieder hundertprozentig einsatzfähig ist, wenn er fit ist und nicht nur gesund. So werden wir es auch mit Manuel machen", kündigte Heynckes in Brüssel an. Neuers Genesung sei im medizinischen Zeitplan, versicherte der Trainer.

Jupp Heynckes: Diese sieben FCB-Spieler hat er besser gemacht! Jupp Heynckes hat als Trainer des FC Bayern München viele Brandherde in den Griff bekommen und viele Spieler wie Arturo Vidal und David Alaba besser gemacht. © Getty Arturo Vidal: Heynckes provozierte den Chilenen, Kampfname „Krieger“, warf ihm mangelnde Fitness vor. Vidal (30) verneinte, trainierte jedoch fortan intensiver. Die Ansprache zog. „Vidal ist Vidal – du musst ihn eben in den Griff kriegen. Jupp spricht Spanisch mit ihm, hat ihn hinbekommen“, sagt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. © Getty Kingsley Coman: Weil sich der Franzose zuletzt mit einer Knieprellung herumplagte, dosierte Heynckes die Einsätze des Linksaußen, der drauf und dran ist, Franck Ribéry adäquat zu ersetzen. Coman (21) fühlt sich im dritten Jahr in München erst richtig wertgeschätzt. © Getty Sven Ulreich: Nach dem Ausfall von Nationaltorhüter Manuel Neuer waren die Sorgen groß bei Bayern, doch Ersatzmann Sven Ulreich (29) steigerte sich von Spiel zu Spiel. Weil ihn Heynckes trotz vorheriger Patzer starkgeredet hat. Nach zwei Jahren in Neuers Schatten wollte er letzten Sommer weg, nun diskutiert man bei Bayern eine Vertragsverlängerung über 2018 hinaus. © Getty David Alaba: Über den Österreicher (25) sagte Heynckes nach seiner Rückkehr liebevoll: „Der kleine Alaba, ein Riesenjunge!“ In Brüssel fehlt er wegen Rückenproblemen. Die dank Jupps Zureden ansteigende Form des Linksverteidigers soll sich spätestens am Sonnabend in Mönchengladbach auszahlen. © Getty Javi Martínez: Der Baske (29) ist die Schlüsselfigur in Heynckes 4-2-3-1-System – als Sechser vor der Abwehr. „Er bringt alles mit“, lobte Heynckes, der ihn von der Innenverteidigung auf die verantwortungsvollere Position im Mittelfeld stellte. Martínez zahlt mit Leistung zurück. © Getty Niklas Süle: Der Innenverteidiger erwartete nach seinem Wechsel aus Hoffenheim ein Lehrjahr in München, musste sich in der Hierarchie der zentralen Verteidiger an Position vier einordnen. Weil Jérôme Boateng aber oft ausfällt und Martínez ins Mittelfeld gerückt ist, spielt Süle (22) jetzt fast immer. Dank Heynckes’ Vertrauen und einer Ernährungsumstellung, weg von (gelegentlichen) Burgern und Pizza. © Getty James Rodríguez: Ihn erfand Heynckes neu. Der Kolumbianer (26), von vielen als Fehleinkauf abgetan, ist kein Flügelspieler, keine hängende Spitze. Unter Jupp spielt er im halbrechten Mittelfeld. Effektiv, weil ball- und passsicher. © Getty

KOMMENTIEREN