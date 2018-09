Die Aufstellung: FC Bayern ohne James in der Startelf gegen den VfB Stuttgart

Die Aufstellung des FC Bayern München hat wieder Zündstoff-Potenzial: Zum Samstagabend-Spiel gegen den VfB Stuttgart ( hier im Liveticker ) am 2. Spieltag der Bundesliga verändert Trainer Niko Kovac seine Startelf auf gleich drei Positionen. Und trotzdem findet sich kein Platz für den Superstar James Rodriguez. Kovac lässt die Leihgabe von Real Madrid wieder wie im ersten Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim nur auf der Bank sitzen. Sandro Wagner befindet sich gar nicht erst im Kader.

Der FC Bayern brennt auf seine Revanche: Am letzten Spieltag gewannen die Stuttgarter in der Allianz Arena mit 4:1. Jetzt hat der Rekordmeister die Chance zur Revanche beim VfB. Die Schwaben stehen nach dem Pokal-Aus und der Auftakt-Niederlage in Mainz schon unter Druck.