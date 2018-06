Es war beim 0:1 gegen Mexiko so und auch beim 2:1-Sieg gegen Schweden. Confed-Cup-Sieger Leon Goretzka durfte bei dieser Weltmeisterschaft in Russland bisher nur von der Reservebank aus zuschauen. Doch ändert sich das nun am Mittwoch gegen Südkorea (ab 16 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker, im ZDF und auf Sky UHD)?

Einem Bericht der Bild zufolge soll Goretzka, der in diesem Sommer von Schalke 04 zum FC Bayern München wechselt, am Dienstag beim Geheimtraining im Elektron-Stadion in Kasan in einer Trainingself gemeinsam mit Ilkay Gündogan im zentralen Mittelfeld gestanden haben. Wollte Joachim Löw testen, welcher der beiden potenziellen Startelfkandidaten sich im direkten Vergleich mehr in der Vordergrund spielen kann?