Koen Casteels rettet dem VfL Wolfsburg einen Punkt bei Labbadia-Einstand in Mainz

Anzeige

Bei seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach 17 Monaten hat Bruno Labbadia mit dem VfL Wolfsburg den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Im ersten Spiel unter ihrem neuen Trainer verbuchten die Niedersachsen am Freitagabend nach zuletzt zwei Niederlagen mit dem 1:1 (1:1) beim FSV Mainz 05 aber zumindest einen Punkt und bleiben damit in der Tabelle vor dem direkten Konkurrenten. Vor 25 173 Zuschauern brachte Josip Brekalo die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung, die der kurz zuvor eingewechselte Yoshinori Muto (44.) egalisierte. Damit konnten die Gastgeber zumindest für 24 Stunden den Relegationsrang verlassen.

Die Bilder zum Spiel Mainz 05 gegen VfL Wolfsburg. Josip Brekalo erzielt das 1:0. © GettyImages Bruno Labbadia ist vor seinem ersten Spiel für den VfL zuversichtlich. © GettyImages Josip Brekalo (links) gegen den Mainzer Danny Latza. © dpa Yunus Malli (von links), Daniel Didavi und Torschütze Josip Brekalo bejubeln das 1:0. © GettyImages Die Wolfsburger jubeln zusammen. © GettyImages Bruno Labbadia bei seinem ersten Spiel als Wolfsburg-Coach. © GettyImages Paul Verhaegh (re.) im Zweikampf mit dem Mainzer Gerrit Holtmann. © GettyImages Gerade erst eingewechselt, da trifft Yoshinori Muto kurz vor Ende der ersten Halbzeit zum 1:1. Bitter für den VfL: Der Japaner traf den Ball gar nicht richtig, doch genau deshalb rutschte er unhaltbar für Casteels ins untere Eck. © dpa Divock Origi (li.) zieht mit Tempo am Mainzer Stefan Bell vorbei, der vorsichtshalber schon einmal den Arm ausfährt. © dpa Yunus Malli hat viel Zeit, schiebt den Ball aber am Tor vorbei. © GettyImages Schiedsrichter Bastian Dankert erkundigt sich bei VfL-Keeper Koen Casteels, ob es für ihn weiter geht. © GettyImages

Labbadia stellte System um Labbadia, der nach eineinhalb Jahren wieder in die Bundesliga zurückgekehrt ist, hat die Mannschaft erst am Dienstag von seinem zurückgetretenen Vorgänger Martin Schmidt übernommen und gleich einige Änderungen vorgenommen. Neben einer langen Verletztenliste musste der neue Coach auch noch den gelbgesperrten Maximilian Arnold ersetzen. Insgesamt traten die Gäste auf vier Positionen verändert auf, dazu stellte Labbadia auf ein 4-2-3-1-System um.

Mit seinen Umstellungen hatte der neue Coach gleich Glück. Eine Flanke von Linksverteidiger William nutzte Brekalo nach einer schnellen Drehung mit einem Schuss aus sechs Metern zur frühen 1:0-Führung der Gäste, die seit sieben Jahre in Mainz nicht mehr gewinnen konnten. Beide Spieler standen neu in der Startformation. Kurz darauf fast das 2:0 für Wolfsburg: Im Anschluss an einen Eckball traf Josuha Guilavogui per Kopf nur die Querlatte.

Muto trifft nach Einwechslung Die Mainzer, bei denen nach dem 2:0-Sieg in Berlin am vergangenen Wochenende nur Abdou Diallo wieder ins Team zurückkehrte, kamen erst allmählich besser ins Spiel. Für Gefahr in der Offensive der Gastgeber sorgte meistens Robin Quaison, der gegen Hertha BSC beide Treffer zum Sieg erzielte. Zum Ausgleich traf allerdings der kurz zuvor eingewechselte Muto, der eine Flanke von Gerrit Holtmann direkt zum 1:1 verwandelte. Der Japaner kam für den angeschlagenen Emil Berggreen in die Partie und erzielte gleich seinen siebten Saisontreffer.

Casteels rettet den Punkt Die sehr umkämpfte, aber phasenweise fahrige Partie, bot zwar Spannung und eine hohe Intensität in den Zweikämpfen, doch Torgelegenheiten gab es auf beiden Seiten wenig. Die größten Möglichkeit der Wolfsburger vergaben Yunus Malli (63.), der alleine auf den Mainzer Torhüter Robin Zentner zulief und den Ball knapp am Tor vorbeischob sowie Daniel Didavi, der nur den Pfosten traf (84.). Kurz vor Schluss (90.+2) hatte Anthony Ujah noch die Riesenchance für die Mainzer. Plötzlich stand er alleine vor Wölfe-Keeper Koen Casteels, schoss den Ball aber an dessen Bein. dpa​

Der Liveticker wird nicht richtig angezeigt? Dann hier klicken!

Das war die Startelf des VfL Wolfsburg gegen Mainz 05: Koen Casteels William © dpa Paul Verhaegh © Bernd Feil/M.i.S. Robin Knoche © Hermstein Jeffrey Bruma © imago sportfotodienst Josip Brekalo © imago/Team 2 Riechedly Bazoer Josuha Guilavogui © imago/Huebner Yunus Malli Daniel Didavi Divock Origi © dpa

KOMMENTIEREN