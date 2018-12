Felipe verteidigt, "Henne", Fülle und Asano wirbeln: Das ist die Aufstellung von 96 gegen die Bayern!

Jeder Punkt ist an diesem Samstag ein Bonuspunkt im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga. Hannover 96 hat ab 15.30 Uhr den Rekordmeister aus München zu Gast in der HDI-Arena. Kann das Team von André Breitenreiter die Herzen der Fans erwärmen und dem FC Bayern Paroli bieten?

Breitenreiter setzt auf

Der Trainer baut die Startelf für die Partie bei eisiger Witterung im Vergleich zum Spiel in Mainz um. Oliver Sorg, der aufgrund der gelb-roten Karte, die er beim 1:1 gesehen hat, gesperrt fehlt, steht nicht mehr in der Anfangsformation, für ihn rückt Felipe in die Defensive.