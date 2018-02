Hannover 96 scheitert an Borussia Mönchengladbach - Kramer-Volley beendet Europa-Träume

Erst schien es planlos, dann war es glücklos, was Hannover 96 am Samstagnachmittag gegen Borussia Mönchengladbach zeigte beim 0:1 vor 43.000 Fans in der HDI-Arena. Ein Spiel, mit zwei völlig verschiedenen Hälften – und der Jonathas-Rückkehr nach genau 100 Tagen.

Gladbacher Power-Play stellt 96 vor Probleme

Hannover begann zunächst ideenlos gegen etwas wachere Gladbacher, bei denen vor allem Ex-96-Kapitän Lars Stindl mit Tempo begann. Da half nicht mal die anfängliche Manndeckung vom starken Waldemar Anton allzu viel. Alles im Gladbacher Angriff lief über Stindl. Vor allem Hannovers Abwehrmann Josip Elez wirkte damit überfordert. Ein Glück, dass die Gladbacher erschreckend schwach im Abschluss blieben. Und Hannover hinten zwar wenig Klasse, dafür aber jede Menge Einsatz zeigte.

So wie in der sechsten Minute, als Stindl Gegenspieler Elez einfach wegblockte, den Ball in Ruhe annahm und Thorgan Hazard schickte. Der zog zur Grundlinie, legte zurück auf Stindl. Ein Glück, dass sich Anton in dessen Schuss vom Elfmeterpunkt warf.