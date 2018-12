Die Aufstellung ist da: So startet Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf

Josip Drmic steht aktuell bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Der Stürmer machte in dieser Saison noch kein einziges Spiel. Zu Beginn war er noch verletzt, in den Kader konnte er sich nicht kämpfen. Am 16. Spieltag saß er erstmals auf der Bank. Für Drmic wird es schwierig, sich in der Rückrunde in die starke Offensive der Gladbacher zu spielen. Ein Wechsel zu einem anderen Klub wäre durchaus wahrscheinlich. Seine stärkste Zeit erlebte er in der Spielzeit 2013/14 beim 1. FC Nürnberg. Er verpasste nur eine Partie und erzielte 17 Treffer. Sein aktueller Marktwert beträgt drei Millionen Euro. ©