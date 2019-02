Jetzt im Liveticker: Hannover 96 empfängt Eintracht Frankfurt

Hannover 96 empfängt am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt. Während es für die Roten um drei wichtige Punkte im Abstiegskampf geht - 96 könnte mit einem Sieg den Relegationsplatz vom VfB Stuttgart übernehmen -, wollen sich die Hessen wichtige Zähler im Kampf um die europäischen Startplätze sichern, nicht zuletzt, weil der VfL Wolfsburg gestern mit einem 3:0-Auswärtssieg in Mönchengladbach im Wettlauf um Europa vorlegte.

Im Duell des Tabellenvorletzten mit dem Europa-League-Achtelfinalisten liegt die Favoritenrolle klar aufseiten der Mannschaft von Trainer Adi Hütter. Der Auftritt unter Woche gegen Schachtar Donezk in der Europa League zeigte einmal mehr, wie stark das Frankfurter Ensemble eigentlich ist. Und da nicht nur das Kollektiv funktioniert, sondern in der Spitze ein Trio wirbelt, dass aufgrund seiner Power an eine Büffelherde (Jovic, Haller, Rebic) erinnert, muss Hannover 96 schon einen richtig guten Tag auf dem Grün der HDI-Arena erwischen, um den Mainhessen Paroli bieten zu können.