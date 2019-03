Jetzt im LIVETICKER: 0:1! Stuttgart geht gegen 96 früh in Führung

Vier Spiele, drei davon mit 0:3 verloren - so lautet die Bilanz von Thomas Doll bei Hannover 96. Lediglich gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Nürnberg konnten die Roten einen Sieg einfahren. Gegen den VfB Stuttgart könnten jetzt ganz wichtige Punkte eingefahren werden. Mit einem Auswärtssieg würde man an den Schwaben vorbeiziehen und den direkten Abstiegsplatz verlassen „Für uns ist das eine ganz entscheidende Woche mit dem Ziel in Stuttgart. Dass wir zeigen, dass wir gewillt sind, in dieser Liga bleiben zu wollen“, sagte Doll im Vorfeld des Kellerduells.