Aufstellung: So startet Deutschland in den letzten WM-Test gegen Saudi-Arabien

Neun Tage vor dem WM-Auftakt gegen Mexiko (17. Juni) testet Titelverteidiger Deutschland heute Abend (19.30 Uhr/live in der ARD) in Leverkusen ein letztes Mal unter Wettkampfbedingungen. Die Partie gegen Saudi-Arabien soll Joachim Löw finale Aufschlüsse über die Form seiner Akteure geben und ihm die Wahl seiner Startelf für den Turnierbeginn zumindest ein wenig erleichtern. Ein Baustein, der eigentlich als festes Puzzleteilchen für die WM eingeplant ist, fehlt allerdings: Spielmacher Mesut Özil muss aufgrund einer Knieverletzung passen.

Deutschlands Aufstellung gegen Saudi-Arabien in der Bildergalerie: Klickt Euch durch!

Letzter WM-Test: So spielt Deutschland gegen Saudi-Arabien

Nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien bekommen die deutschen Spieler noch einmal die Gelegenheit, ein bisschen zu entspannen – bis zum Abflug am Dienstag in Frankfurt gen Moskau ist frei. Münchens Joshua Kimmich zum SPORTBUZZER: „Ich werde die Zeit nutzen, um nach Hause zu fahren und bei der Familie zu sein.“ Der heutige Testspielgegner muss hingegen schon am Donnerstag bei der WM ran. Im Eröffnungsspiel fordert die Nummer 67 der Weltrangliste Gastgeber Russland.