"Aufstiegsfavorit? Das finde ich ehrlich gesagt völlig übertrieben"

Mit 29 Punkten aus 13 Partien belegt Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel Rang zwei in der Zweiten Liga. Für Sportchef Ralf Becker (47) kein Grund, um vom Durchmarsch in die Bundesliga zu träumen.

Bei Holstein Kiel wird vor allem von Spiel zu Spiel gedacht

Können die Störche Coach Markus Anfang und Top-Torjäger Marvin Ducksch halten?

Unabhängig von der Liga will der Verein seinen Trainer Markus Anfang (43) über dessen Vertragsende 2019 hinaus an sich binden. Becker: „Klar sind wir bemüht, die Zusammenarbeit langfristig auszubauen, er macht einen Klasse-Job.“ Auch St. Pauli-Leihgabe Marvin Ducksch (23), mit zehn Treffern bester Torjäger der Zweiten Liga, soll nach Möglichkeit gehalten werden. Becker: „Wir hätten Marvin sehr gerne noch sehr lange hier in Kiel und werden schauen, dass wir die Saison erfolgreich gestalten. Mal gucken, was im Sommer geht.“