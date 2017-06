10.000 Euro Aufstiegsprämie pro Spieler? Kommt nicht in Frage, sagt Martin Kind

Hiroki Sakai: Bei 96 galt der Japaner oft als Unsicherheitsfaktor - in Frankreich ist Sakai durchgestartet. Bei Olympique Marseille ist der 27-Jährige gesetzt, vor allem sein nimmermüder Einsatz ist geschätzt. 35 Spiele hat Sakai für Marseille in der Saison 2016/17 absolviert – und das obwohl ihm zu Beginn der Stammplatz alles andere als sicher schien.

Hiroki Sakai: Bei 96 galt der Japaner oft als Unsicherheitsfaktor - in Frankreich ist Sakai durchgestartet. Bei Olympique Marseille ist der 27-Jährige gesetzt, vor allem sein nimmermüder Einsatz ist geschätzt. 35 Spiele hat Sakai für Marseille in der Saison 2016/17 absolviert – und das obwohl ihm zu Beginn der Stammplatz alles andere als sicher schien. © imago_PanoramiC

Alexander Milosevic: „Vielleicht wäre er besser in Hannover geblieben". Mit diesen Worten brachte es Milosevic-Berater Ferhat Cifci gegenüber dem Kicker auf den Punkt – denn das vergangene Jahr hat sich für den schwedischen Nationalspieler alles andere als gelohnt. Nach dem Ende der Leihe bei Hannover 96 wechselte der bei Besiktas Istanbul unter Vertrag stehende Innenverteidiger zu Darmstadt 98. In der Hinrunde war er beim späteren Absteiger gesetzt. Ab März kam er nicht mehr zum Einsatz, im Mai wurde er freigestellt. © dpa

Hiroshi Kiyotake: Von 2014 bis 2016 hatte der Japaner für 96 gespielt und in 55 Spielen zehn Tore geschossen. Als der Mittelfeldspieler im Sommer 2016 die Roten für sechs Millionen Euro Richtung Sevilla verließ, lief es dagegen nicht mehr rund. Nach einem enttäuschenden halben Jahr beim spanischen Topklub, in dem Kiyotake lediglich vier Ligaspiele absolvierte und dabei ein Tor schoss, wechselte er im Winter überraschend in seine Heimat nach Japan. Bei Cerezo Osaka scheint es nun besser zu laufen: Kiyotake hat sich nach durchwachsenem Start als Stammspieler etabliert, die Formkurve zeigte nach oben. © imago_aflosport

Ron-Robert Zieler: Sechs Jahre lang hütete Ron-Robert Zieler das Bundesliga-Tor von Hannover 96. Nach dem Abstieg 2016 wechselte er in die englische Premiere League zu Leicester City – doch dort war er meist nur zweite Wahl hinter Leicesters Meister-Keeper Kasper Schmeichel. Lediglich 13 Mal kam der 28-Jährige wettbewerbsübergreifend für die "Foxes" zum Einsatz. Seit Wochen wird über eine Rückkehr von Zieler in die Bundesliga spekuliert. "Ich muss über meine Situation im Sommer nachdenken, wenn sich nichts ändert“, wurde Zieler vor Monaten in der „Sun“ zitiert. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen er zieht. © imago_BPI

Marius Wolf: Der im Januar 2016 für 1,5 Millionen Euro von 1860 München geholte Außenspieler konnte sich in Hannover nicht durchsetzen - und kickte für die Regionalliga-Mannschaft. Ein Jahr später trennten sich die Wege vorläufig: Auf Leihbasis wechselte Wolf zum drei Klassen höher spielenden Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Dort konnte Wolf sogar mehr als Bundesliga-Luft schnappen. Im April absolvierte er drei Spiele in Folge – und durfte sogar im Pokal-Halbfinale ran. Dort verletzte sich Wolf allerdings (ausgekugelte Schulter). Frankfurt hat seine Ausleihe dennoch verlängert - bis Sommer 2018. Wolfs Vertrag in Hannover gilt noch bis 2019. © imago/hartenfelser

Mevlüt Erdinc: 96 hatte Erdinc im Sommer 2015 für insgesamt vier Millionen Euro von St.Etienne geholt (Vertrag bis 2018). Der Wunschspieler vom damaligen Trainer Frontzeck konnte jedoch nie Fuß fassen und wurde ausgeliehen. Die vergangene Saison spielte er für den FC Metz. Dort begann es vielversprechend (sechs Tore in 13 Spielen), doch dann ließ Erdinc nach. Am Ende der Saison stand er nicht mehr im Kader. Der französische Erstligist ließ eine Kaufoption verstreichen. Womöglich kehrt Erdinc nun zurück nach Hannover. © imago_panoramic