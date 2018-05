Aufstiegsspiele zur 3. Liga: Energie Cottbus gewinnt bei Weiche - Ex-HSV-Profi trifft für Uerdingen

Auch das hätte niemand erwartet. Eduard Geyer feiert am 27.05.2000 auf dem Balkon des Cottbuser Staatstheaters den historischen Aufstieg in die erste deutsche Spielklasse.

Auch das hätte niemand erwartet. Eduard Geyer feiert am 27.05.2000 auf dem Balkon des Cottbuser Staatstheaters den historischen Aufstieg in die erste deutsche Spielklasse. © dpa

FC Bayern München zu Gast im Abstiegskampf - das kann wehtun. Eduard Geyer greift sich nach dem zweiten Gegentor durch den Münchner Michael Ballack an die Stirn. Nach drei Spielzeiten ist für Energie das "Kapitel" 1. Bundesliga vorerst geschlossen. 2003 steigt der Verein in die zweite Bundesliga ab. © dpa

Völlig gerührt ist der Cottbuser Trainer Petrik Sander am 14.05.2006 nach dem 3:1-Sieg gegen 1860 München und dem damit verbundenen Aufstieg in die 1. Bundesliga. Eine Spielzeit zuvor hatte Sander die Lausitzer mit nur einem Tor Unterscheid noch vom Abstieg in die dritte Liga bewahrt. © dpa

Weil der Klassenerhalt unter Petrik Sander in der Saison 2007/2008 jedoch in Gefahr geriet, wurde der ehemalige Stürmer durch den Slowenen Bojan Prasnikar ersetzt (Trainer vom 28. September 2007 bis 30. Juni 2009). © dpa

Bojan Prasnikar hat es geschafft. Für den Klassenerhalt durfte sich der Slowene sogar in das goldene Buch der Stadt eintragen. In der Saison 2008/2009 stieg Energie jedoch ab und Prasnikar wurde entlassen. © dpa

Bei den Lausitzern ist es mittlerweile ein gewohntes Bild: Der Trainer wird entlassen. Bitter: Energie Cottbus steigt am Ende der Serie 2015/2016 in die Regionalliga ab. Vor sieben Jahren spielte man noch erste Bundesliga. © dpa