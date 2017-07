Auftakt für RB Leipzig in Seefeld mit Starkregen und ohne Keita 

Anzeige

Seefeld. Der Trainerstab kam auf Mountainbikes, die Mannschaft mit dem Bus: Vor 50 Fans absolvierte RB Leipzig am Donnerstag seine erste Einheit im idyllischen Seefeld. Insgesamt 27 Spieler sind mit ins Sommercamp gereist – doch einer der Stars fehlte zum Auftakt.

Naby Keita plagen erneut Probleme mit dem Hüftbeuger. „Ihm geht es heute nicht so gut. Der Oberschenkel ist noch ein bisschen zu, nachdem er den Schlag auf den Fuß bekommen hat“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl. Keita verletzte sich beim 6:0-Testsieg am Dienstag gegen Meuselwitz.

Keitas empfindliche Füße

Es ist ein Dejavu-Erlebnis: Bereits während des Wintertrainingslagers in Portugal trainierte der Feintechniker wegen muskulärer Probleme stets allein, musste schließlich früher abreisen und sich in eine Spezialbehandlung begeben. Damals trug er eine Verletzung aus dem Bayernspiel noch lange mit sich herum.

RB Leipzig ist in Seefeld angekommen

Der Coach hofft, dass es diesmal nicht so langwierig wird, sagt aber: „Wir sind gewarnt. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Er hat sehr empfindliche Füße, wahrscheinlich weil er so viel Gefühl hat.“ Bedenklich ist allerdings: Auch damals zogen sich die Schmerzen vom Oberschenkel weiter nach oben in die Hüfte bis in den Rücken. Die gute Nachricht: Bis zum Bundesligastart sind noch vier Wochen Zeit.

Drohne überwacht Training

Obwohl es vor dem ersten Training am Donnerstag lange wie aus Eimern schüttete, waren die Bedingungen bestens: „Dafür ist der Platz super in Schuss. Er war nicht tief, hat ordentlich hergehalten und lässt ein gutes Balltempo zu“, meinte Hasenhüttl.

Trotzdem ist diesmal alles ein bisschen anders als in den vergangenen Jahren. Während sich der Kunstrasenplatz sonst direkt neben dem Hotel befand, trennen beide Orte in Seefeld drei Kilometer. Das bringt jede Menge zusätzlichen Aufwand, vor allem für das Betreuerteam mit sich. Eistonnen, Schuhe, Wasser… alles muss extra transportiert werden. Zudem wird das Idyll von einer Baustelle gestört. Nebenan werkeln Arbeiter bereits an den Schanzen für die Nordische Ski-WM 2019.

Erste Einheit von RB Leipzig im Trainingslager

Nach einer Stunde war die erste Einheit vorbei, dann prasselte erneut der Regen aus dem wolkenverhangenen Himmel der Tiroler Alpen. In den nächsten zwei Tagen kann sich der Vizemeister auf intensive Einheiten und jede Menge Arbeit gegen den Ball gefasst machen, kündigte der RB-Coach an. Auch viele taktische Dinge, das Spiel Elf gegen Elf und Lösungen gegen tiefstehende Mannschaften sollen einstudiert werden. „Wir müssen es nutzen, dass wir alle beisammen haben. Das wird in dem Jahr nicht so oft passieren, wenn wir englische Wochen haben. Da müssen wir öfter in Gruppen trainieren“, erklärte Hasenhüttl. Damit den Trainern auch nichts entgeht, kreist eine Drohne direkt über dem Platz.

