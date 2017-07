Aufwendige Sicherheitsvorkehrungen beim Leipziger Derby

Anzeige

Leipzig. Samstagmittag in Leipzig, Regionalliga-Auftakt: Chemie Leipzig empfängt Lokomotive, Leutzsch erwartet Probstheida, Grün-Weiße freuen sich auf Blau-Gelbe, Underdog trifft auf Oberliga-Dauerbrenner, DDR-Meister auf Europapokal-Finalist. Kurz gesagt: In der Messestadt findet wieder das heißeste Derby des Landes statt. Dass dieses Reiben der ewigen Rivalen nicht ohne Funken abgehen wird, steht außer Frage. Ob es ein Ausnahmezustand wird? Eher unwahrscheinlich. Denn beim letzten Aufeinandertreffen zeigten alle Beteiligten, wie Derby geht: emotional, heißblütig, unerbittlich, aber auch ohne negative Zwischenfälle.​ Verantwortlich dafür war vor allem die gute Vorbereitung und Zusammenarbeit aller Beteiligten. So soll es auch dieses Mal wieder sein: Seit Wochen feilen alle Beteiligten in gemeinsamen Beratungen am Sicherheitskonzept, orientieren sich dabei an den positiven Erfahrungen aus dem Landepokal. Für Zuschauer und Anwohner bedeutet das zwar im Vergleich zu „normalen“ Spielen in Leutzsch mehr Behinderungen, mehr Aufwand, allerdings auch mehr Sicherheit.

Erneut Sicherheitsring um Kunze-Sportpark

Um den Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark wird – ähnlich wie bei brisanten Spielen in höheren Ligen – ein Sicherheitsring gezogen. Nur wer tatsächlich eine Eintrittskarte hat, wird bis zu den Eingängen vorgelassen. Fans der BSG Chemie empfiehlt der Verein dringend, mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, weil Parkplätze am Leutzscher Stadion bekanntlich rar sind. Kontrollierte Zugangsschleusen wird es in Richtung Haupteingang und über den Waldparkplatz geben. Zwischendrin ist für Grün-Weiße alles dicht, sichert die Polizei den Gästebereich ab. „Bezüglich Sicherheit ist Fantrennung am Samstag oberstes Gebot“, sagte Chemie-Sprecher Jörg Augsburg. Zudem sollten alle Anreisenden auch etwas mehr Zeit als üblich am Eingang zum Stadion einplanen, denn auch dort werden die Kontrollen am Samstag verschärft.

Busse für Lok-Fans – strikte Fantrennung

Den 750 Fans des 1. FC Lokomotive empfehlen die Derbyplaner, auf den eigens eingerichtet Bustransfer vom Bruno-Plache-Stadion zu setzen. Die Sicherheitsbehörden raten dringend von individueller Anreise ab. Für alle Lok-Fans ohne Derbykarte bieten die Probstheidaer ab 12 Uhr im eigenen Stadion auch Public Viewing an. „Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und eine 3x5 Meter große, leuchtstarke LED-Wand und entsprechende Lautsprecher vor Tribüne und Dammsitz platziert“, teilte der Verein mit. Karten für das gemeinsame „große Rudelgucken“ gibt es an den Tageskassen für fünf Euro. Anwohner und Autofahrer müssen am Samstag im Umfeld des Kunze-Sportparks ab 8 Uhr mit erheblichen Behinderungen rechnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die Pettenkoferstraße gesperrt und die Straße Am Ritterschlösschen ab Lise-Meitner-Straße nur noch für Anwohner in nordöstlicher Richtung befahrbar sein. Gleiches gilt für die Gustav-Esche-Straße ab Parkplatz Auensee. Ab Waldparkplatz am Stadion ist die Route in südliche Richtung voll gesperrt. Anwohner sollten zudem ein zulässiges Dokument bei sich tragen, aus der sich die aktuelle Anschrift ergibt. In Abhängigkeit der Verkehrssituation nach dem Spiel werden alle Sperrungen ab 15 Uhr wieder aufgehoben werden, teilte die Kommune mit.

