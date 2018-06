Augen zu und durch gegen Südkorea: So kommt Deutschland wieder auf Titelkurs

Anzeige

Im Campo Bahia, dem sagenumwobenen Beach-Quartier der deutschen Nationalelf bei der Fußball-WM in Brasilien, prangte auf einem Banner ein Sinnspruch, der zum Leitmotiv für den Weg zum Titel wurde: „Ein guter Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin.“ Das Motto passte wie die Faust aufs Auge zum Turnierverlauf. Ein furioses 4:0 gegen Portugal zum Start, am Ende schuftete man sich zum 1:0-Finalsieg gegen Argentinien.

Nun, da das DFB-Team in Russland im Titelverteidigermodus unterwegs ist, müsste es heißen: „Aller Anfang ist schwer.“ Nach dem 0:1-Auftakt gegen Mexiko wäre Deutschland gegen Schweden beinahe gescheitert. Bis Toni Kroos in der Nachspielzeit der Zitterpartie, die bei einem Remis tausend Fragezeichen aufgeworfen hätte, mit seinem Freistoß zum 2:1 ein dickes Ausrufezeichen setzte. Daher sollte sich die Nationalelf vor dem abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch gegen Südkorea in Kasan (16 Uhr, ZDF/Sky) beim römischen Philosophen Cicero bedienen: „Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge.“

Gegen Südkorea, auf Rang 57 der Fifa-Weltrangliste und bei dieser WM noch ohne Punkt, gilt es, das erste Ziel zu erreichen, das Minimalziel: Einzug ins Achtelfinale. Alles andere wäre historisch schlecht. „Wir müssen unsere Pflicht tun und das Spiel gewinnen, am besten nicht mit 1:0, sondern höher“, sagte Marco Reus. Denn dann wären alle Rechenspiele obsolet. Ein Sieg mit zwei Toren Unterschied oder mehr garantiert Deutschland das Ticket für die erste K.-o.-Runde.

​Schönheitspreise? Ruhm und Ehre? Später vielleicht!

Wie schwer sich Favoriten teilweise in Gruppen mit Underdog-Gegnern tun, zeigte sich am Montagabend, als Portugal beinahe gegen den Iran ausgeschieden wäre (1:1) und sich Spanien fast gegen Marokko blamierte (2:2). „Bis auf Kroatien ist bislang kein Team durch das Turnier marschiert“, findet Timo Werner und erklärt: „Das ist aber auch irgendwo normal, weil man in der Gruppenphase auf Teams trifft, die sich hinten reinstellen und einem so das Leben schwer machen. Da gilt es, sich dann durchzusetzen.“ Schönheitspreise? Ruhm und Ehre? Später vielleicht.

Mit einem Weiterkommen wäre aus Sicht des DFB diese leidige, nervenaufreibende Gruppenphase, in der man kaum glänzen, sondern – vor allem aus psychologischer Sicht – nur verlieren kann, überstanden. Ein Stresstest für die Nerven in drei Etappen, kaugummiartig gedehnt auf elf Turniertage. Vorbei wäre endlich das Gerede und die für die Spieler nervigen Nachfragen: Scheidet auch das DFB-Team wie die Weltmeister Frankreich 2002, Italien 2010 und Spanien 2014 vier Jahre später bereits in der Vorrunde aus? Liegt auf den Titelverteidigern ein Fluch?

Im Achtelfinale geht die WM erst richtig los

Weg mit den Zweifeln, Augen zu und durch – ab ins Achtelfinale. Denn dann beginnt die wahre WM, dann kann sich die Mannschaft von Joachim Löw beweisen – wenn es hart auf hart kommt, gleich gegen Brasilien. Der Bundestrainer freut sich auf das Ende der Gruppenphase. „Ab dem Achtelfinale geht es um alles oder nichts. Entweder man gewinnt oder man fährt nach Hause.“ Dazu kennzeichne K.-o.-Spiele „eine erhöhte Dynamik und Brisanz“, weiß Löw. WM pur.

Vorher wartet Südkorea, die letzte Pflichterfüllung. „Südkorea hat schon viele Mannschaften vor Pro­ble­me gestellt“, sagte Reus vor der Abreise nach Kasan, fügte aber dank des neu gewonnenen Selbstvertrauens hinzu: „Wir sind trotzdem überzeugt: Wenn wir befreit aufspielen, wenn wir unseren Kombinationsfußball auf den Platz bringen, mit der gleichen Leidenschaft auf den Platz gehen wie gegen Schweden, wird es Südkorea schwer haben.“