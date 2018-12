Augenthaler statt Kimmich: Bayern-Idol zu Gast in Leipzig

Anzeige

Leipzig. Nachdem es letztes Jahr mit „hohem Besuch“ nicht geklappt hatte, war die Vorfreude beim FC Bayern Fanclub Leipzig am Sonntag besonders groß. Vor zwölf Monaten sollte Bayern-Talent Marco Friedl den 2007 gegründeten Fanclub besuchen, aufgrund von Schneechaos in München wurde der Flug abgesagt. Als Wiedergutmachung sollte nun Joshua Kimmich zu Gast sein, Autogramme verteilen und den Anhängern Rede und Antwort stehen. Es ist beim deutschen Rekordmeister Tradition, dass die Spieler in der Adventszeit in ganz Deutschland Fanclubs besuchen.

Alles war vorbereitet: Der Clubraum in Rubis Sportlerklause beim Leipziger SC war rot-weiß geschmückt, die Mitglieder in den gleichen Farben eingekleidet. Sogar ein lebensgroßer Aufsteller vom 23-jährigen Nationalspieler wurde von Benny Hey mitgebracht, etwa 600 Euro war die Metallfigur ihm Wert. „Es ist ein Unikat und Kimmich ein besonderer Spieler – deshalb habe ich es mir gekauft“, erklärt der 30-Jährige.

Doch die Figur sollte der einzige Kimmich an diesem ersten Advent in Leipzig bleiben, der Echte musste nämlich in München bleiben. Ein Arztbesuch samt MRT verhinderte auch dieses Jahr den Auftritt eines aktuellen FCB-Stars. „Das MRT ist nur eine Vorsichtsmaßnahme nach dem Spiel gegen Bremen! Aber der FC Bayern kann da kein Risiko eingehen“, sagt Fanclub-Boss Jörg Freitag, der nur ein bisschen enttäuscht ist.

Drei "Alternativen" zur Auswahl

Denn sein Lieblingsverein hatte doch noch ein Ass im Ärmel: Klaus Augenthaler. „Wir konnten uns zwischen Raimund Aumann, dem 18-jährigen Neuzugang Alphonso Davies und Augenthaler als Ersatz entscheiden. ,Auge’ war der Lieblingsspieler meines verstorbenen Vaters, da fiel mir die Auswahl nicht schwer“, freut sich Freitag. Dennoch gibt er schmunzelnd zu: „Ein aktueller Spieler wäre natürlich noch besser gewesen, Davies kennen leider noch zu wenige.“