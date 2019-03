Augsburg-Trainer behauptet: BVB-Coach Lucien Favre hat uns nicht zum Sieg gratuliert

Schlechter Stil - oder einfach nur im Stress? Die Hoffnung auf eine Trendwende bei Bundesliga -Tabellenführer Borussia Dortmund hat nur eine Woche gehalten. Bei der 1:2-Niederlage am Freitagabend beim FC Augsburg offenbarte der BVB erneut einige Schwächen . Die peinliche Pleite hat wohl auch an Dortmund-Trainer Lucien Favre genagt: Wie Augsburg-Trainer Manuel Baum auf der Pressekonferenz nach dem Spiel verriet, soll Favre ihm nicht zum Sieg gratuliert haben.

Der BVB-Trainer aus der Schweiz zeigte sich bereits direkt nach Abpfiff verärgert: "Heute hätten wir das Spiel klar gewinnen müssen. Der Gegner hat praktisch keine Torchance", sagte Favre und fügte an: "Die Niederlage müssen wir verdauen." Baum will die fehlende Gratulation allerdings nicht zu hoch hängen: "Ich kenne das ja auch als Trainer. Man ist selber mit seinem Spiel so beschäftigt", so der 39-Jährige. "Dass er jetzt mehr über sich selber grübelt und vielleicht vergisst, dass es der Gegner auch nicht ganz schlecht gemacht hat. Das dürfen wir ihm jetzt nicht übel nehmen."