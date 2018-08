FCA-Profi Martin Hinteregger übt Kritik am Profifußball: „Man kann nicht mehr so sein, wie man will“

„Als Fußball-Profi kannst du nicht mehr du selbst sein.“ Dieser Satz stammt von Augsburgs Martin Hinteregger. Der 25-jährige Österreicher spricht nach seinem offenen Worten im Trainingslager erneut über die Schwierigkeiten, die das Profi-Geschäft mit sich bringt. „Es geht jedem Profi so: Man kann nicht mehr so sein, wie man will“, sagt der FCA-Verteidiger im Interview mit der Sport Bild.

Hinteregger erklärt, dass er lieber in den 80er-Jahren Fußball-Profi gewesen wäre. Auch ein deutlich geringeres Gehalt schrecke ihn nicht ab. „Ich hätte dafür ein lustigeres, authentischeres Leben geführt“ , meint der 25-Jährige.

Er könne nicht mehr sagen, was er denkt. Dass er das zum Ausdruck gebracht hat, habe für viel Kritik in seiner Heimat gesorgt. Dafür habe er nur wenig Verständnis. Denn Aussagen wie diese oder von Nils Petersen („Manchmal schäme ich mich, weil ich so wenig Wissen von der Welt besitze. Salopp gesprochen verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann.“) seien top.