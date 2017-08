Augustin und Bruma – zwei Neuzugänge sorgen bei RB Leipzig für Furore

Lukas Klostermann (RBL): "In der 2. Halbzeit haben wir ein richtiges Feuerwerk gezündet. Die Stimmung im Stadion war überragend! Ich bin überglücklich, wieder dabei zu sein. Es war eine lange Verletzungspause, doch jetzt bin ich wieder voll da!" (@ Imago)

Julian Schuster (SCF): "In der ersten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir guten Fußball spielen, verteidigen und geschlossen auftreten können. So können wir auch gegen gute Gegner bestehen. Leipzig hat offensiv so eine Power, da ist es wahnsinnig in der zweiten Halbzeit so früh das Gegentor zu bekommen." (@ Imago)

Marcel Sabitzer (RBL): "Ich bin schon der Meinung, dass wir auch in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt haben. Freiburg hat natürlich ein paar Busse am 16er geparkt, da ist es schwer durch zu kommen. Gott sei Dank, ist das Ergebnis am Ende noch so hoch ausgefallen." (@ Imago)

Christian Günter (SCF): "Leipzig hat in der zweiten Halbzeit viel direkt gespielt, da hat viel funktioniert. Das war für uns brutal zu verteidigen. Am Ende hat sich die individuelle Klasse durchgesetzt." (@ Imago)

Ralph Hasenhüttl (Trainer RBL): „Der erste Sieg ist immer der Schwerste. Ich bin sehr froh und erleichtert. Es war in der zweiten Halbzeit eine mentale Glanzleistung. Man wird nicht immer sofort für den ersten Aufwand belohnt. Deshalb war es ganz wichtig, dran zu bleiben. Was wir in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit gespielt haben, war der Tempofußball, für den wir stehen wollen.“ (@ dpa)

Florian Niederlechner (SCF): "In der ersten Halbzeit haben wir ein überragendes Auswärtsspiel gemacht. Wir hätten sogar noch höher führen können. Wenn Marco Terrazzino den Ball quer legt, hätte ich ihn ins leere Tor schieben können. In der zweiten Halbzeit bekommen wir so ein scheiß Standardtor. RB hat dann Vertrauen und wir können die Individualität von Forsberg, Sabitzer und Keita nicht mehr verteidigen. Bei mir hat schon in der ersten Halbzeit ein Muskel zugemacht, ich wollte dann Platz für eine frische Kraft machen." (@ dpa)

Diego Demme (RBL): "Ich war über 80 Minuten echt in super Form. Am Ende haben die Kräfte nachgelassen, aber bei dem Spielstand konnte man dann beruhigt rausgehen. In der zweiten Halbzeit haben wir richtig geilen Fußball gespielt." (@ Imago)

Christian Streich (Trainer SCF): „Wir haben es eine Halbzeit gut gemacht und auch ein bisschen Glück gehabt. Dann kriegen wir ein Standardtor. Das darfst du in so einem Spiel nicht. Gegen diese unglaubliche Qualität von Leipzig kannst du dann einfach nichts mehr machen und wir haben folgerichtig vier Tore gekriegt.“ (@ Imago)