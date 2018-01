Aus im Dschungelcamp: Ansgar Brinkmann verlässt die Show freiwillig

Ansgar Brinkmann: Der Ex-Fußballprofi von Arminia Bielefeld wurde „weißer Brasilianer“ genannt, galt aber als fußballerisch - wie auch rhetorisch - eher hölzern. Am 28. Januar 2018 verließ er den Dschungel nach knapp einer Woche im Camp freiwillig. © dpa

Carlo Thränhardt: Der ehemalige Leichtathlet lieferte sich 2004 als erster Sportler dem deutschen Dschungelcamp aus. Der heutige Fitness- und Mentalcoach des deutschen Davis-Cup-Teams gewann 1983 Gold bei den Halleneuropameisterschaften im Hochsprung. Im Dschungelcamp schnitt er allerdings weniger gut ab: Er schaffte es nur auf den neunten Rang. © imago/Jan Huebner

Jimmy Hartwig: Der Pionier in Deutschland. In der zweiten Staffel der Dschungelshow nahm der ehemalige Abwehrspieler des Hamburger SV im Jahr 2004 unter anderem mit Dolly Buster und „Naddel“ die Reise nach Australien auf sich. Er wurde Vierter beim Sieg von Désirée Nick. © imago

Neil Ruddock: Ein Jahr nach seinem Karriereende 2003 wagte sich Neil Ruddock (jeweils über 100 Spiele für den FC Southampton und FC Liverpool) in den Dschungel. Obwohl er nur Drittletzter wurde, nahm er mit seinen Dschungelcamp-Mitbewohnern Lord Brocket, Peter Andre und Mike Read später eine Single namens „Jungle Rock“ auf.

Rodney Marsh: Bis zur siebten Staffel sollte es dauern, bis in England wieder ein Ex-Fußballer die Dschungelprüfungen auf sich nahm. Rodney Marsh – Ex-Fulham und Queens Park Rangers in den 60er-, 70er-Jahren – war zum Zeitpunkt seiner Teilnahme 2007 bereits 63 Jahre alt. Er wurde nur Siebter. © imago

Eike Immel: Wie er in Interviews später zugab, zählte auch die Antrittsprämie für den jüngsten deutschen Nationaltorwart der Geschichte (bei seinem Debüt 19 Jahre alt) zu den Argumenten für den Ausflug ins Camp 2008. Nach seinem fünften Platz 2008 nahm er mit Schlagersänger Bata Illic den Hit „Wie ein Liebeslied“ auf. © imago

Martina Navratilova: Mit 52 Jahren trat die unglaublich erfolgreiche ehemalige Tennisspielerin 2008 in der britischen Ausgabe des Dschungelcamps auf. Aus ihrer Karriere die Spitze gewohnt (18 Grand-Slam-Titel im Einzel, 31 im Doppel und 237 Wochen Weltranglistenführende), zog sie auch im Dschungel direkt aufs Treppchen und musste sich nur Joe Swash geschlagen geben. © imago/Action Plus

Norbert Schramm: Der zweifache Eiskunstlauf-Europameister Schramm wagte sich 2009 mit 48 Jahren ins Dschungelcamp. Auch er kam jedoch nicht weit: Am Ende reichte es bei zehn Teilnehmern nur zum achten Platz. © imago/STAR-MEDIA

Kennet Andersson: Noch ein exotisches Dschungelcamp. Die schwedische Variante „Kändisjungeln“ wurde 2009 im malaysischen Dschungel im Nationalpark Taman Negara gedreht. Kennet Andersson, ehemaliger schwedischer Nationalstürmer (unter anderem FC Bologna und Fenerbahce), erreichte den fünften Platz in der Zuschauergunst. Zwei Dschungelprüfungen durfte er absolvieren. © imago

Thomas Rupprath: Als einziger Schwimmer in der Geschichte des deutschen Dschungelcamps wagte sich Rupprath 2011 in den australischen Dschungel, wo er den dritten Platz erreichen konnte. Medaillen ist er gewohnt: Neben zahlreichen Goldmedaillen in Europa- und Weltmeisterschaften stellte er mehrere Weltrekorde (beispielsweise über 50 und 100 Meter Rücken) auf. © imago/Revierfoto

Ailton: „Das Ailton“ machte im Camp 2012 das brasilianische Lied „Ai Se Eu Te Pego“ zum Hit. Trotz seiner großen Popularität als Bundesliga-Dickerchen von Werder Bremen wurde er von den Zuschauern nur auf den sechsten Platz gewählt – hinter Zauberer Vincent Raven. Wir meinen: Frechheit! © imago

Eric Bristow: Der Engländer gilt als der Entdecker und Förderer des sechzehnfachen Darts-Weltmeisters Phil Taylor. Doch auch "The Crafty Cockney" selbst war fünffacher BDO-Weltmeister und gilt als lebende Legende im Dartsport. 2012 wurde er im Dschungel Vierter. © imago/Action Plus

David Haye: Ende 2012 nahm der Boxer, der 28 von bisher 31 Profikämpfen gewinnen konnte, am englischen Dschungelcamp teil. Er verwies dabei Darts-Profi Eric Bristow auf den vierten Platz und sicherte sich selbst den Bronzerang. Im selben Jahr war der mehrfache Boxweltmeister in München in eine Schlägerei während einer Pressekonferenz verwickelt. © imago/Action Plus

Steve Davis: Der sechsfache Snooker-Weltmeister nahm 2013 am britischen Dschungelcamp teil. In der Weltrangliste stand er lange Zeit an der Spitze, im Dschungel reichte es hingegen nur zu Platz acht. © imago/ZUMA Press

Yevhen Levchenko: Der Ex-Nationalspieler der Ukraine belegte im Jahr 2014 in der niederländischen Variante „Ik Ben Een Ster, Haal Me Hier Uit!“ den vierten Platz. Anders als die deutsche und englische Version der TV-Show drehten die Macher nicht in Australien, sondern in der ehemaligen niederländischen Kolonie Suriname im Norden Südamerikas. Der Fußballer spricht nach über 15 Jahren im niederländischen Fußball die Sprache perfekt. Es war die einzige Staffel in den Niederlanden. © imago

Jimmy Bullard: Vielleicht kennen deutsche Fans den Ex-Fußballer wegen seiner verrückten Vertragsgeschichte. Wegen eines Formfehlers verdiente der englische Mittelfeldspieler 2009 bei Hull City 15.000 Pfund mehr pro Woche als vorher verhandelt. Hoffentlich hat der heute 38-Jährige 2014 auch bei seinem Dschungel-Kontrakt Glück gehabt – mehr als im Dschungel selbst (Drittletzter).

Carl Fogarty: Der ehemalige Motorradrennfahrer nahm 2014 am britischen Dschungelevent teil. Nach zahlreichen Titeln in seiner Karriere, beispielsweise vier Weltmeisterschaftstriumphen, krönte er sich in Australien auch noch zum Dschungelkönig und hängte dabei unter anderem den Ex-Fußballer Jimmy Bullard ab. © imago/Buzzi

Chris Eubank: Der ehemalige Weltmeister im Mittelgewicht und Supermittelgewicht entschied sich 2015 für eine Teilnahme am britischen Camp in Australien. Von 13 Teilnehmern schaffte Eubank es allerdings nur auf Platz neun. © imago/Pressefoto Baumann

Kieron Dyer: So nah an der Dschungel-Krone wie er 2015 war in England noch kein Fußballer. Der Vereinslegende von Newcastle United (190 Spiele) erreichte den vierten Platz und wurde nur von einem Sänger und zwei Schauspielerinnen geschlagen. © imago

Thorsten Legat: Der Auftritt von Thorsten Legat im Camp 2016 lässt sich nur mit einem Wort beschreiben: „KASALLA!“ Der Bremer Ex-Profi öffnete sich im Camp, sprach offen über das gestörte Verhältnis zu seinem Vater. Besonders in Erinnerung bleibt seine Fehde mit Reality-TV-Darstellerin Helena Fürst („Die Furzfrau“). © imago

Wayne Bridge: „Was? Der war im Dschungel?“ Einige Fußballexperten in unserer Redaktion waren überrascht, dass sich die einstige Hoffnung des englischen Fußballs (36 Länderspiele) in den Dschungel traute. Wie in seiner Fußballkarriere verpasste er aber auch in Australien den Durchbruch. Bridge wurde Fünfter. © imago

Thomas Häßler: Der erste Fußball-Weltmeister im Dschungelcamp erreichte den vierten Platz. Und das, obwohl er sich die gesamte Zeit über völlig gelangweilt gab und nicht weniger Lust auf den Dschungel hätte ausstrahlen können. Trotzdem wählten ihn die Zuschauer an sage und schreibe acht Kandidaten vorbei ins Halbfinale. © imago

Rebekah Vardy: Zugegeben, Rebekah Vardy ist keine Sportlerin. Aber die Frau eines Fußballers. Die Ehefrau des englischen Torjägers Jamie Vardy ging 2017 in den australischen Dschungel. Sie landete jedoch nur auf dem neunten Platz. © imago/Sven Simon