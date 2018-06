Aus im Viertelfinale! Zverev unterliegt Thiem bei den French Open

Aus der Traum! Für Alexander Zverev geht das Warten auf den ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier weiter. Der 21-jährige Deutsche verlor das Viertelfinale bei den French Open am Montag deutlich mit 4:6, 2:6, 1:6 gegen den Österreicher Dominic Thiem. Wenigstens in den letzten beiden Sätzen war der Hamburger allerdings durch eine Verletzung am linken Oberschenkel gehandicapt.