Ausblick: In diesen Amateurligen Hannovers wird der Meisterschaftskampf spannend

In wenigen Tagen beginnt, zumindest in der niedersächsischen Oberliga, die Rückrunde. Doch nicht nur sie, sondern alle Teams in Hannovers Amateurfußball-Ligen schwitzen, ackern und kämpfen sich aktuell durch die Vorbereitung, damit sie möglich gut in die Rückrunde starten und die Konkurrenz in die Schranken verweisen können.