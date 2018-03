Ausfall-Irrsinn in der Regionalliga Nord - Spielleiter: "Wir sind am Arsch!"

Anzeige

Diese Saison ist der schlimmste Albtraum eines jeden Fußballers: In der Regionalliga Nord fällt Spiel um Spiel aus, allein am letzten Wochenende konnte der Ball auf sechs Plätzen nicht rollen. Die Tabelle ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt, die Nerven der Beteiligten sind zum Zerreißen gespannt. Jede weitere Absage könnte dem Wettbewerb den Garaus machen. Und mittendrin steht der VfB Lübeck und hält einen traurigen Rekord: Das Spiel am Wochenende beim SC Weiche Flensburg war der 14. Ausfall der laufenden Saison.

VfB Lübeck setzt traurigen Minusrekord

Die Saison 2017/18 ist von Grund auf verkorkst. Blickt man auf die Tabelle, ahnt man, warum. Nach dem 27. von 34 Spieltagen hat der VfL Wolfsburg II 23 Spiele absolviert - die meisten. Andere Vereine, darunter der VfB Oldenburg und der TSV Havelse ("Der Platz ist wie Pudding"), dümpeln bei 18 gespielten Partien rum. Ganz arg hat es den VfB Lübeck erwischt. Ganze 17 Spiele konnte der Aufstiegskandidat von Trainer Rolf Martin Landerl bislang absolvieren. Minusrekord.

„Ich bin mal sehr gespannt, wie der Verband das Problem lösen möchte“, erklärte Landerl nach dem letzten Spielausfall. Jürgen Stebani, der zuständige Staffelleiter des Norddeutschen Fußballverbandes, gab dem SPORTBUZZER einen Einblick: "Ich habe das in 40 Jahren noch nicht erlebt. Fußball alle drei Tage? Trainingsdosierung kann man da an die Wand nageln. Wenn bis Ostern noch reichlich Spiele ausfallen, dann müssen wir uns etwas einfallen lassen."

Verlängerung? "Ich sehe keine Möglichkeit"

Heißt im Klartext: Die Saison muss dann auch nach dem 13. Mai weitergehen - dem avisierten letzten Spieltag. Dafür hatte VfB-Geschäftsführer Florian Möller im Kicker plädiert. Doch dieses Fass will Stebani am liebsten gar nicht aufmachen, weil es dann Schwierigkeiten en masse gebe. Nicht nur in Lübeck und Oldenburg (Boss Herrnberger: "Wir wollen und wollten immer spielen!"), wo zahllose Spiele wegen einer fehlenden Drainage ausgefallen sind. Das Marschweg-Stadion steht auf einer alten Mülldeponie, die Stadt macht bei Wetterkapriolen regelmäßig die Schotten dicht.

"Ich habe die Ausführungen von Herrn Möller mit Interesse gelesen", sagt Stebani. Gibt es aber die Verlängerung der Saison, dann kommen weitere Probleme auf die Regionalligisten zu. Denn der DFB hat den Rahmenterminkalender in diesem Jahr ganz besonders eng geknüpft - nicht zuletzt wegen der WM, die am 14. Juni beginnt. Davor müssen die Aufstiegs- und Pokalspiele in Deutschland unbedingt absolviert sein. Eine Verlängerung? "Ich sehe da keine Möglichkeit", sagt DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch.

So sieht der VfB einem wenig erbaulichen Szenario ins Auge. Bis zum Ende der Saison am 13. Mai müssen die Lübecker 17 Spiele absolvieren. 17 Spiele in 59 Tagen. Mit anderen Worten: Ein Spiel alle drei, vier Tage. Das ist selbst für Bundesliga-Profis ein überhartes Programm. "Der Druck ist da", sagt Stebani, der von Wettbewerbsverzerrung aber nichts wissen will. Schließlich sei das Wetter allein verantwortlich für das Termin-Fiasko. Stebani ist längst selbst ein Getriebener, sagt: "Wir sind am Arsch."

"Gewisse Wettbewerbsverzerrung"

VfB-Coach Landerl hatte das böse W-Wort schon im Februar benutzt. „Eine gewisse Wettbewerbsverzerrung findet da schon statt", erklärte der Österreicher nach einem weiteren Ausfall dem SPORTBUZZER der Lübecker Nachrichten. "Die Zweitvertretungen der Bundesligisten – und davon haben wir sechs in der Liga – trainieren unter Profibedingungen, die Jungs machen nichts anderes als Fußball. Bei uns sind aber etliche Spieler dabei, die ganz regulär arbeiten müssen. Für die ist es nicht einfach, unter der Woche abends mal eben durch die Republik zu reisen.“ Wolfsburgs Sportchef Pablo Thiam weiß um die Problematik: "Nicht jeder hat so gute Bedingungen wie wir hier in Wolfsburg."

Jedes Spiel ein Bild: Der Saisonverlauf des VfB Lübeck 2017/2018 in der Galerie! Gary Noel und Nico Löffler, die beiden Torschützen des Tages, drehen jubelnd ab, Gomig und Deichmann folgen. Das Rückspiel gegen Eutin 08 gewann der VfB bei miserablen Platzverhältnissen mit 2:1. Es war das erste Pflichtspiel nach 100 Tagen Zwangspause für die Landerl-Truppe. © Agentur 54° Yannick Deichmann erzielte seinen ersten Doppelpack für den VfB und avancierte so beim 3:0 gegen Eintracht Norderstedt zum Matchwinner im tiefen Nebel der Lohmühle am Mittwochabend. Es war das vierte Spiel ohne Gegentor für grün-weiß. © Agentur 54° Stefan Richter schreit seine Freude raus! Die Erleichterung nach dem verdienten 1:0-Sieg gegen den Lüneburger SK ist verständlich. Die Durstrecke an der Lohmühle konnte durch seinen Treffer beendet werden, die Tendenz geht nach oben. © Christoph Kugel Viel Stückwerk, wenig Spielfluss gab es im Spiel zwischen dem VfB und Borussia Hildesheim zu sehen. Am Ende stand ein 0:0 der unspektakulären Art zu Buche. © 54 Grad Im 13. Spiel gelang der Befreiungsschlag: Beim 4:0-Sieg in Havelse trafen Richter per Doppelpack (9., 25.), Marheineke (53.) und Halke (69.). © OBJECTIVO Die fünfte Niederlage in Folge! Die Fans, die unter der Woche die Reise nach Hannover angetreten hatten, forderten die Mannschaft nach dem Spiel zum Dialog. Sportdirektor Schnoor nahm sich die Truppe zur Brust und äußert gleichzeitig die Situation sei "unschön, aber nicht besorgniserregend". Mit dem Trainer sei er nach wie vor "auf einer Wellenlänge". © objectivo GbR Andreas Gomig scheint ratlos. Auch gegen Germania Egestorf-Langreder konnte der Abwärtstrend nicht gestoppt werden. Die Elf von Trainer Rolf Landerl erschien phasenweise wehr- und ideenlos. Vor knapp 1200 Zuschauern musste sich die Mannschaft zu Hause auspfeifen lassen. Landerl nach dem Spiel: "Ich bin sehr enttäuscht und kann den Unmut der Fans verstehen." Er ruft im Anschluss zu Teamspirit und Milimeterarbeit auf, um gegen Hannover 96 II endlich wieder ein Erfolgserlebnis einfahren zu können... © objectivo GbR Wieder auswärts in Hamburg, wieder nichts Zählbares. Auch beim FC St. Pauli II fand der VfB nicht zurück in die Spur. Am Ende fuhr man nach einem 1:2 wieder mit leeren Händen nach Hause. Gary Noel hatte zwar das 1:0 für Lübeck erzielt, doch konnte die Führung nicht konsequent runtergepielt werden.War der gute Saisonstart lediglich eine Momentaufnahme? © objectivo GbR Die Niederlage gegen den HSV sollte der Startschuss zu einer Negativserie des VfB werden. Einen ersten Tiefpunkt der Saison stellte am folgenden 9. Spieltag die 0:4-Heimpleite gegen den SC Weiche Flensburg dar, die gleichzeitig auch die erste Saisonniederlage auf der Lohmühle war. Viele Lübecker standen im Landesderby komplett neben sich, ein 0:4 daheim gab es davor zuletzt im April 2015... © Felix König Im Spitzenspiel gegen den HSV II musste sich der VfB auf fremden Platz mit 0:2 geschlagen geben. Doppeltorschütze für die Rothosen war der Stormarner Matti Steinmann (rechts), der auch regelmäßig mit dem Kader der Bundesligamannschaft trainiert. Zudem war die Lübecker Hintermannschaft mit dem wendigen Japaner Tatsuya Ito überordert, der mittlerweile für den HSV durch die erste Liga wirbelt. © 54° Andreas Gomig und Stefan Richter freuen sich. Auch gegen Eintracht Braunschweig II (10.09.) blieb die "Mühle" eine Festung. Durch ein Eigentor des Braunschweigers Dominik Franke konnte man die drei Punkte daheim behalten. Bis zu diesem Zeitpunkt standen für den VfB sechs Siege aus sieben Spielen zu Buche. Sollte es diese Saison endlich wieder einen Aufstieg zu feiern geben? Hat der VfB das Potenzial, um die Spitze mitzuspielen? © objectivo GbR Am 02.09. stand am Eutiner Waldeck das Regionalderby zwischen den "Rosenstädtern" und dem VfB Lübeck an. Schon zur Halbzeit führten die Gäste aus der Hansestadt mit 4:0 - am Ende stand nach einer schwächeren zweiten Hälfte ein 4:2-Auswärtserfolg. Dennis Wehrendt (links) und Daniel Halke freuen sich nach dem vierten Sieg in Folge. © Christoph Kugel Im dritten Heimspiel gab es gegen Altona 93 den dritten Sieg. Joshua Gebissa und Leon Dippert waren die Lübecker Torschützen beim 2:1-Sieg gegen die Hamburger Aufsteiger. © Marcel Jahnke Leon Dippert wurde gegen den VfL Wolfsburg II zum Matchwinner für den VfB, die in der Autostadt den ersten Auswärtssieg der Saison holten. Nachdem alles lange nach einer torlosen Punkteteilung aussah, traf Dippert in der 92. Minute zum 1:0 für den VfB und wurde von den mitgereisten Lübecker Fans frenetisch gefeiert. © objectivo GbR Zurück auf der Lohmühle konnten die Jungs wieder jubeln. Gegen den BSV Rehden gewann man am 3. Spieltag mit 2:0. Gary Noel und Dennis Hoins steuerten die Treffer bei. © 54° Grund zum Frust gab es schon im ersten Auswärtsspiel der Spielzeit 2017/2018. Gegen die SpVgg Drochtersen/Assel mussten sich die Grünweißen durch einen späten Gegentreffer in 86. Minute knapp mit 2:3 geschlagen geben. Daniel Halke schreit seinen Unmut über eine Schiedsrichter-Entscheidung heraus. © objectivo GbR Am 28.07.2017 war es soweit. Das Eröffnungsspiel der Regionalliga Nord stieg zwischen dem VfB Lübeck und dem VfB Oldenburg an der Lohmühle. Durch Treffer von Gökay Isitan und Marvin Thiel startete der VfB die neue Spielzeit mit einem 2:0-Heimsieg und konnte danach vor der Kurve feiern. © 54°

Tatsächlich finden sich die Lübecker im Kampf um den Aufstieg in einem Fernduell mit den Zweitvertretungen von Hamburg und Wolfsburg wieder. Während die ersten Mannschaften in der Bundesliga ums Überleben kämpfen, machen sich die beiden Teams Hoffnungen auf den Sprung in die 3. Liga - eine wird aber wohl leer ausgehen, denn eine Liga muss immer zwischen den beiden Teams liegen. Also darf der VfB Lübeck trotz 15 Punkten Rückstand noch hoffen, auf den HSV II (21 Spiele) und Wolfsburg II (23) aufzuschließen. Allerdings müssten dazu Punkte her - am besten im Dreitagesrhythmus. Während die Konkurrenz bequem die Füße hochlegen kann...

Probleme auch in Dortmund: "Der Wahnsinn"

Nicht nur im Norden gibt es diese Probleme, auch der Westen ist beispielsweise arg gebeutelt. Am kommenden Wochenende steht der 27. Spieltag der Division an, manche Teams haben dabei erst 20, 21 Partien absolviert - darunter der BVB II und Tabellenführer Viktoria. "Diese Saison ist es wirklich der Wahnsinn, was die Spielabsagen betrifft. Unsere Begegnung in Verl wurde schon fünfmal abgesagt", erklärte BVB-Coach Jan Siewert bei Revier Sport.

Verhältnismäßig gut steht noch die Regionalliga Südwest da. Von 29 möglichen Partien haben die Mannschaften, darunter der SV Elversberg und der SV Waldhof Mannheim, größtenteils 27 Spiele absolviert. Der Winter war allerdings vor allem im Norden und Westen besonders streng. Und im Osten, wo in Leipzig zuletzt sogar das Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern auf der Kippe stand...

