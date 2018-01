Ausfälle und Sperren bei Hannover 96: Feiert Josip Elez am Sonntag sein Debüt?

Am vergangenen Sonntag schaffte es der neue 96-Verteidiger Josip Elez auf Schalke das erste Mal in den Kader. Reicht es für den Kroaten an diesem Wochenende gegen Wolfsburg schon für mehr? Am Mittwoch verteidigte Elez an der Seite von Salif Sané. Trainer André Breitenreiter ließ in der Abwehr eine Viererkette spielen.

​Sonderlob für Elez

Durch den Ausfall von Julian Korb (sah auf Schalke die fünfte gelbe Karte) muss sich Breitenreiter für das Derby in der Defensive etwas Neues überlegen. Elez machte seine Sache in der Innenverteidigung ordentlich und bekam nach einem schönen Pass auf Martin Harnik Sonderlob vom Trainer. „Gut, Josip, sehr gut“, rief Breitenreiter über den Platz.