Ausgesperrt: Deshalb dürfen keine Besiktas-Fans zum Bayern-Spiel

Nach weiteren Stationen in England, Serbien und einer Stippvisite in Spanien landete der Serbe in der Türkei. 2015 wechselte Tosic von Genclerbirligi Ankara schließlich ablösefrei zu Besiktas Istanbul. „Besiktas ist ein großer Klub, es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein. Ich werde alles dafür geben, damit wir Meister werden“, kommentierte der Ex-Bundesligaprofi damals seinen Wechsel. Seinen Worten ließ er Taten folgen. Gleich in seiner ersten Saison mit Besiktas konnte der 32-Jährige die Meisterschaft gewinnen. Auch in der vergangenen Spielzeit wurde er mit Besiktas türkischer Meister. © imago