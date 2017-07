Auslosung der 1. Runde im Leipziger Cup

Leipzig. Mit Beginn der neuen Saison startet auch der Leipziger-Cup, der Nachwuchspokal-Wettbewerb aller Altersklassen im Fußballverband der Stadt Leipzig (FVSL), in eine neue Auflage. Insgesamt nehmen 385 Mannschaften am Leipziger Cup 2017/18 teil (A- bis F-Junioren). Während für die C-, B- und A-Junioren der Wettbewerb erst eine Runde später beginnt, müssen die "Kleinsten", sprich die D-, E- und F-Junioren, bereits in Runde eins ran.

Die erste Runde der D- bis F-Junioren wird am 12./13. August ausgetragen, die Übersicht gibt es hier:​