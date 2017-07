Auslosung Sachsenpokal: FC Blau-Weiß prüft Kickers Markkleeberg

Leipzig. In der ersten Runde des Wernesgrüner Landespokals kommt es zum interessanten Aufeinandertreffen zwischen dem ambitionierten Landesklasse-Team FC Blau-Weiß Leipzig und dem Sachsenligisten Kickers Markkleeberg. Das ergab die am Donnerstag vorgenommene Auslosung in der Geschäftsstelle des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) in der Sportschule Egidius Braun in Leipzig. Ein Freilos erwischte das Leipziger Team Roter Stern. Gespielt wird die erste Runde am 5./6. August. Insgesamt waren 86 Teams im Lostopf. Die Oberligisten steigen erst in der zweiten Runde ein, die Regional- und Drittligisten – darunter der 1. FC Lok und die BSG Chemie Leipzig sowie Titelverteidiger Chemnitzer FC – müssen erst in der dritten Runde ran.