Auslosung zur Europa League mit RB Leipzig live im TV und im Online-Stream schauen

Das Feld der 64 Mannschaften in der Europa League ist komplett! Am Donnerstag zog RB Leipzig als dritter deutscher Klub durch ein 3:2 gegen Sorja Luhansk doch noch in die Gruppenphase ein.

Diese wird am Freitag, 31. August 2018, ab 13 Uhr, im Grimaldi Forum in Monaco ausgelost. Die Teilnehmerliste ist durchaus hochkarätig. Aus England finden wir den FC Arsenal, Finalist von 2000, in Los-Topf eins. Hier befinden sich auch zwei der drei deutschen Klubs: DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen. „Das ist ein toller Wettbewerb mit tollen Gegner. Und wir wollen so weit kommen wie möglich“, sagte Leverkusens Trainer Heiko Herrlich der Nachrichtenagentur dpa. Bei Eintracht Frankfurt ist die Euphorie nach fünfjähriger Europa-League-Abstinenz groß. Alle Heimspiele in der Commerzbank Arena waren bereits Wochen vor der Auslosung am Freitag ausverkauft.