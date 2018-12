Auslosung zur Qualifikation für die EURO 2020 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Die Aufteilung der Mannschaften auf die verschiedenen Töpfe ergibt somit sich erstmals nicht aus den UEFA-Koeffizienten und der damit einhergehenden Rangliste, sondern aus den Abschlusstabellen der Nations League. Jedes Team, das also in der Liga A der Nations League antritt, kann schlechtestenfalls in der Gesamtwertung auf Rang zwölf landen - denn so viele Teams spielen in Liga A. Da die Mannschaften auf Zehner-Töpfe (außer Topf sechs) aufgeteilt werden, kann ein Team aus Liga A im ungünstigsten Fall auch in Top 2 landen. Dieses sportliche Schicksal teilt Deutschland in diesem Fall mit dem Überraschungs-Team aus Island. Die Mannschaften aus der UEFA Nations League D, Liechtenstein, Malta, Andorra, Lettland und San Marino landen auf jeden Fall in einer Sechser-Gruppe.

Aus zehn Gruppen mit fünf oder sechs Mannschaften qualifizieren sich die besten 20, dazu weitere vier, die ein Ticket über die im November beendete UEFA Nations League erhalten haben.