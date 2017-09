Ausschreitungen in WM-Qualifikation: Polnische Hooligans festgenommen

Das ist laut der dänischen Zeitung Ekstrabladet die traurige Bilanz des WM-Qualifikationsspiels zwischen Dänemark und Polen. Vor und nach dem überraschenden 4:0-Sieg der Dänen über die polnischen Stars um Robert Lewandowski seien mehrere Personen durch polnische Hooligans in der Kopenhagener Innenstadt verletzt worden. Im Anschluss an die Krawalle habe die dänische Polizei rund 30 alkoholisierte Problemfans festgenommen haben. Zuvor sollen die Hooligans Passanten und Fans der Heimmannschaft provoziert und auf sie eingeprügelt haben.

Die Tschechen verabschiedeten sich auch von den deutschen Fans - ob sie das bereuen werden, wenn sie wissen, was sie vor und während des Spiels gesungen und skandiert hatten?

Und so mussten die Fans wie dieser Flitzer eben zu den Spielern auf den Platz kommen.

Die deutschen Spieler schämten sich für das Verhalten ihrer Fans. Mats Hummels war richtig wütend: "Das war eine Katastrophe. Das sind keine Fans, das sind Krawallmacher. Das war so weit daneben, dass sich die Frage gar nicht stellte, ob wir in die Kurve gehen."

Schon vor dem Spiel sorgen die Anhänger für einen Skandal - Am Donnerstag marschierten einige von ihnen mit Hitlergruß durch Prag und bepöbelten Frauen.

Die deutschen Fans haben ihr Land beim WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien zutiefst blamiert - schon bei der Schweigeminute für verstorbene tschechische Ex-Funktionäre: Sie riefen in der Trauerphase laut: "Scheiß DFB!"

Dänische Polizei ermittelt

Die verhafteten Fans seien sofort von der Polizei in der Nähe des Rathausplatzes in Kopenhagen dingfest gemacht worden, berichtet das Blatt. Sie wurden in ein Polizeirevier gebracht und erkennungsdienstlich behandelt.